Бывший завод Nissan в РФ могут перепрофилировать

Бывший завод Nissan, который в настоящее время функционирует под названием "Автозавод Санкт-Петербург" и выпускает кроссоверы Xcite, может перепрофилировать производство, сообщает канал "Русский автомобиль".

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По данным источника, заводские площадки заставлены кроссоверами Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8 - не менее десяти тысяч автомобилей. Также нераспроданные экземпляры есть у дилеров. Перспектива дальнейшей сборки автомобилей под брендом Xcite остаётся под вопросом - история для бренда может закончиться через пять, максимум десять тысяч машинокомплектов, поставляемых от восточного партнёра.

В третьем-четвёртом квартале на "Автозаводе Санкт-Петербург" может быть начат выпуск Lada Iskra в кузовах седан и универсал, а также Renault Logan. В настоящее время ведутся подготовительные работы для организации производства новых моделей.

"Российская газета" обратилась в пресс-службу "Автозавода Санкт-Петербург", в которой ответили, что предпочитают не комментировать слухи. При этом ранее генеральный директор предприятия Иван Миронов сообщал, что рассматривается возможность выпуска новых моделей, но это случится не ранее 2026 года.

Цены на Xcite X-Cross 7 начинаются от 2,5 млн рублей, купить X-Cross 8 можно начиная от 3 млн рублей.