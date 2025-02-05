Стало известно, как будут возрождать тракторы «Владимирец»

Минпромоторг одобрил сборку тракторов «Владимирский трактор».

Как будут возрождать тракторы «Владимирец»
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«У нас есть свободная площадка это бывший завод "Точмаш", сейчас это технопарк "Столетов", и есть компания, которая готова выпускать трактора марки "Владимирский трактор"», заявил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Как уточнил глава региона, в конце 2024 года состоялась комиссия Министерства промышленности и торговли, которая поддержала решение наладить выпуск техники на территории владимирского технопарка «Столетов».

В конце января было принято окончательное решение, а сейчас сторонами оформляются необходимые документы — скорее всего, это специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0).

В феврале должна начаться реализация проекта. Машины, которые будет выпускать компания «Владимирский трактор», решено продвигать под новым брендом «Агроаполло».

Во Владимире, помимо сборки техники, будет налажено производство компонентов: передних ведущих мостов, кабин, трансмиссий, а также гидронасосов и гидрораспределителей.

На площадке планируется сборка колёсных тракторов тяговых классов 1,4-4. Объём производства — минимум 3,5 тысячи машин ежегодно. Предполагается, что модели предоставит китайская марка Changfa.

Уточним, что нынешний технопарк «Столетов» — это территория бывшего завода точного машиностроения «Точмаш», некогда выпускавшего оборудование для атомной промышленности.

«Владимирский моторо-тракторный завод» (ВМТЗ), выпускавший технику под маркой «Владимирец», существовал до 2018 года, а в 2022-2024 годах было снесено большинство заводских корпусов.

Автоэксперт
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Александр Авдеев