Как будут возрождать тракторы «Владимирец»

Минпромоторг одобрил сборку тракторов «Владимирский трактор».

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« У н а с е с т ь с в о б о д н а я п л о щ а д к а — э т о б ы в ш и й з а в о д " Т о ч м а ш " , с е й ч а с э т о т е х н о п а р к " С т о л е т о в " , и е с т ь к о м п а н и я , к о т о р а я г о т о в а в ы п у с к а т ь т р а к т о р а м а р к и " В л а д и м и р с к и й т р а к т о р " » , — з а я в и л г у б е р н а т о р В л а д и м и р с к о й о б л а с т и А л е к с а н д р А в д е е в .

Как уточнил глава региона, в конце 2024 года состоялась комиссия Министерства промышленности и торговли, которая поддержала решение наладить выпуск техники на территории владимирского технопарка «Столетов».

В конце января было принято окончательное решение, а сейчас сторонами оформляются необходимые документы — скорее всего, это специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0).

В феврале должна начаться реализация проекта. Машины, которые будет выпускать компания «Владимирский трактор», решено продвигать под новым брендом «Агроаполло».

Во Владимире, помимо сборки техники, будет налажено производство компонентов: передних ведущих мостов, кабин, трансмиссий, а также гидронасосов и гидрораспределителей.

На площадке планируется сборка колёсных тракторов тяговых классов 1,4-4. Объём производства — минимум 3,5 тысячи машин ежегодно. Предполагается, что модели предоставит китайская марка Changfa.

Уточним, что нынешний технопарк «Столетов» — это территория бывшего завода точного машиностроения «Точмаш», некогда выпускавшего оборудование для атомной промышленности.

«Владимирский моторо-тракторный завод» (ВМТЗ), выпускавший технику под маркой «Владимирец», существовал до 2018 года, а в 2022-2024 годах было снесено большинство заводских корпусов.