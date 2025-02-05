Стало известно, как будут возрождать тракторы «Владимирец»
Минпромоторг одобрил сборку тракторов «Владимирский трактор».
«У нас есть свободная площадка — это бывший завод "Точмаш", сейчас это технопарк "Столетов", и есть компания, которая готова выпускать трактора марки "Владимирский трактор"», — заявил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Как уточнил глава региона, в конце 2024 года состоялась комиссия Министерства промышленности и торговли, которая поддержала решение наладить выпуск техники на территории владимирского технопарка «Столетов».
В конце января было принято окончательное решение, а сейчас сторонами оформляются необходимые документы — скорее всего, это специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0).
В феврале должна начаться реализация проекта. Машины, которые будет выпускать компания «Владимирский трактор», решено продвигать под новым брендом «Агроаполло».
Во Владимире, помимо сборки техники, будет налажено производство компонентов: передних ведущих мостов, кабин, трансмиссий, а также гидронасосов и гидрораспределителей.
На площадке планируется сборка колёсных тракторов тяговых классов 1,4-4. Объём производства — минимум 3,5 тысячи машин ежегодно. Предполагается, что модели предоставит китайская марка Changfa.
Уточним, что нынешний технопарк «Столетов» — это территория бывшего завода точного машиностроения «Точмаш», некогда выпускавшего оборудование для атомной промышленности.
«Владимирский моторо-тракторный завод» (ВМТЗ), выпускавший технику под маркой «Владимирец», существовал до 2018 года, а в 2022-2024 годах было снесено большинство заводских корпусов.