Самый длинный автомобиль в мире построен в США. У него 26 колес, и он может вместить до 75 пассажиров, пишет Oddity Central.

Проект, получивший название American Dream, построен из шести лимузинов Cadillac El Dorado 1976 года. Этот уникальный автомобиль длиной более 30 метров способен вместить до 75 человек, но управлять им — задача не из простых.

История American Dream началась в 1986 году, когда известный коллекционер и кастомайзер Джей Орберг создал этот гигантский лимузин. Изначально его длина составляла 18,28 метра, а под капотом находились два двигателя V8. Позже Орберг увеличил длину автомобиля до впечатляющих 30,5 метра, что позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный автомобиль в мире. American Dream стал звездой обложек журналов, телешоу и даже фильмов, но со временем его популярность угасла, и он оказался заброшенным на складе в Нью-Джерси.

Судьба автомобиля изменилась, когда его обнаружили автолюбители Майкл Дезер и Майкл Мэннинг. Они нашли American Dream в интернете, купили его и взялись за масштабную реставрацию.

« Я в п е р в ы е у в и д е л м а ш и н у н а а в т о с а л о н е в Н ь ю - Д ж е р с и , и э т о б ы л м у с о р . О н а б ы л а п о к р ы т а г р а ф ф и т и , о к н а р а з б и т ы , ш и н ы с п у щ е н ы , н о я в л ю б и л с я в н е е » , — п о д е л и л с я М э н н и н г .

Сегодня American Dream снова сияет: 26 новых колес, свежий слой белой краски и дополнительные сантиметры к его и без того внушительной длине. Внутри лимузина есть водяная кровать, бассейн с трамплином, джакузи, поле для мини-гольфа и даже вертолетная площадка.

Несмотря на свою работоспособность, уникальный транспорт редко выезжает на дороги. Его длина делает повороты практически невозможными, поэтому автомобиль используется в основном для выставок.

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