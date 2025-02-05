Как заметить износ шаровых опор

«За рулем» назвал все причины разрушения шаровой опоры в подвеске автомобиля

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В новом выпуске программы «Техническая среда» ведущий Артем Хилевич рассказывает о шаровых опорах в подвеске автомобиля. Вас ждет много ценной информации – мы посмотрим на реальную шаровую опору в разрезе и ответим на несколько важных вопросов. Шаровая опора – как она устроена, какие разновидности бывают, какие существуют признаки износа? И главное: как заранее определить, что пора менять шаровые опоры на вашем автомобиле? Смотрим!