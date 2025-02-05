Специалист рассказал, как увеличить запас хода электрокаров зимой. По словам эксперта рынка НТИ «Энерджинет» Даниила Сиволожского, есть несколько способов сэкономить даже с учётом зимы. Траты на содержание электрокара в это время года увеличиваются не только из-за снижения эффективности аккумулятора, а ещё из-за необходимости обогрева салона и подогрева батареи.

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« Н а в р е м я з и м ы в ы ч и т а т ь 3 0 - 4 0 % и з с т а н д а р т н о г о п р о б е г а — э т о п р а к т и к а , к к о т о р о й л ю б о м у э л е к т р о м о б и л и с т у н е о б х о д и м о а д а п т и р о в а т ь с я » , — г о в о р и т о н .

Увеличить запас хода электрической машины помогут несколько простых действий. Так, перед поездкой стоит использовать функцию преднагрева батареи, если она доступна. Это особенно целесообразно в момент, если автомобиль подключен к зарядке.

Поможет плавная езда без резких движений и торможений, чему будут способствовать шины с хорошим сцеплением. Функция рекуперации энергии (позволяет возвращать в тяговые батареи часть энергии, которая выделяется в процессе торможения), которая есть в большинстве электромобилей, компенсирует потери заряда.

Также эксперт предлагает экономить на отоплении салона. Он советует устанавливать не очень активный режим отопления, но включать подогрев сидений и руля — эти системы менее энергозатратные.

Кроме того, в холодное время года стоит заранее планировать маршрут с учётом задержек в пути и расположения ЭЗС.