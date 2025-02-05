Россиянам посоветовали, как зимой сэкономить на зарядке электрокаров
Специалист рассказал, как увеличить запас хода электрокаров зимой. По словам эксперта рынка НТИ «Энерджинет» Даниила Сиволожского, есть несколько способов сэкономить даже с учётом зимы. Траты на содержание электрокара в это время года увеличиваются не только из-за снижения эффективности аккумулятора, а ещё из-за необходимости обогрева салона и подогрева батареи.
«На время зимы вычитать 30-40% из стандартного пробега — это практика, к которой любому электромобилисту необходимо адаптироваться», — говорит он.
Увеличить запас хода электрической машины помогут несколько простых действий. Так, перед поездкой стоит использовать функцию преднагрева батареи, если она доступна. Это особенно целесообразно в момент, если автомобиль подключен к зарядке.
Поможет плавная езда без резких движений и торможений, чему будут способствовать шины с хорошим сцеплением. Функция рекуперации энергии (позволяет возвращать в тяговые батареи часть энергии, которая выделяется в процессе торможения), которая есть в большинстве электромобилей, компенсирует потери заряда.
Также эксперт предлагает экономить на отоплении салона. Он советует устанавливать не очень активный режим отопления, но включать подогрев сидений и руля — эти системы менее энергозатратные.
Кроме того, в холодное время года стоит заранее планировать маршрут с учётом задержек в пути и расположения ЭЗС.
«Особенно это касается междугородних путешествий, в этом случае стоит заранее убедиться в работоспособности каждой станции на пути следования», — подытожил Сиволожский.