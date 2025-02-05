Эксперт Коротков: автопрому России необходимо развивать гибридные технологии

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Автомобильный рынок России в ближайшей перспективе ожидает испытание на прочность. После роста в 2024 году с большой долей вероятности ожидается снижение. Таким мнением с «За рулем» поделился CEO проекта Likvi.com Александр Коротков.

- Д л я п о в ы ш е н и я к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и р о с с и й с к о г о а в т о п р о м а н а м и р о в о м р ы н к е н е о б х о д и м о с о с р е д о т о ч и т ь с я н а р а з в и т и и г и б р и д н ы х а в т о м о б и л е й . Г и б р и д н ы е т е х н о л о г и и п р е д с т а в л я ю т с о б о й о п т и м а л ь н ы й п е р е х о д н ы й э т а п м е ж д у т р а д и ц и о н н ы м и д в и г а т е л я м и в н у т р е н н е г о с г о р а н и я ( Д В С ) и п о л н о с т ь ю э л е к т р и ч е с к и м и т р а н с п о р т н ы м и с р е д с т в а м и .

В отличие от электромобилей, гибриды не требуют развитой сети зарядных станций, что актуально для регионов России, где зарядная инфраструктура еще не полностью развита. И российский гибрид, это не далекая мечта, а ближайшая реальность, констатирует Коротков.

« А в т о з а в о д « М о с к в и ч » у ж е д е л а л с т а в к у н а э л е к т р о м о б и л и , п о д т в е р д и в д в и ж е н и е в с т о р о н у с о в р е м е н н ы х т е х н о л о г и й . В 2 0 2 3 г о д у к о м п а н и я в ы п у с т и л а « М о с к в и ч 3 e » – п е р в ы й с е р и й н ы й э л е к т р и ч е с к и й к р о с с о в е р , с о б р а н н ы й в Р о с с и и » , – о т м е ч а е т э к с п е р т .

Логичным следующим этапом станет разработка гибридных моделей, сочетающих преимущества электромотора и ДВС. Российские производители

В настоящее время занимают значительную долю внутреннего рынка, чем не могут похвастаться многие страны.

« Т о л ь к о L a d a з а п е р в ы й м е с я ц 2 0 2 5 г о д а в ы п у с т и л а с к о н в е й е р а б о л е е 2 0 т ы с . а в т о м о б и л е й . В а ж н ы м ш а г о м с т а л а п о д д е р ж к а с о с т о р о н ы г о с у д а р с т в а в в и д е с у б с и д и й и н а л о г о в ы х л ь г о т д л я п р о и з в о д и т е л е й и п о к у п а т е л е й . В п е р с п е к т и в е , п о с л е п р е д с т а в л е н и я р о с с и й с к и х г и б р и д н ы х а в т о м о б и л е й , в а ж н о б у д е т о к а з а т ь д о п о л н и т е л ь н ы е м е р ы п о д д е р ж к и в с о в о к у п н о с т и с п о л и т и к о й п р о т е к ц и о н и з м а , ч т о б ы с т и м у л и р о в а т ь с п р о с и п р о и з в о д с т в о » , – о т м е ч а е т с п е ц и а л и с т .

Российский авторынок ждут непростые времена, убежден Коротков, он прогнозирует снижение объемов продаж в 2025 году, но в пределах 10 %. В качестве ключевых причин эксперт называет высокую инфляцию, рост утильсбора, увеличение ставок по автокредитам. К тому же, развитие ситуации на авторынке РФ напрямую зависит от глобальных экономических событий, поэтому предсказать что-то наверняка, достаточно сложно, подытожил Коротков.