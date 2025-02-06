Параллельный импорт спасает продажи премиальных авто в РФ

По мнению портала "Автовзгляд", логика поведения простого россиянина в вопросе приобретения нового автомобиля достаточно проста, ибо их выбор не велик - либо новый авто из Поднебесной, либо отечественная Lada. Третьего, увы, не дано, так как действуют пакеты санкций со стороны недружественных стран, а льготный утильсбор на новые машину у дилеров не распространяется.

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При этом первый заместитель генерального директора группы компаний "Рольф" Светлана Виноградова, подводя краткие итоги китайской экспансии на российский рынок, заявила, что бывшие покупатели ушедших из РФ Kia и Hyundai без особых проблем пересели на "китайцев". И остались довольны своим выбором.

А вот клиенты премиального сегмента мириться с положением дел на рынке оказались не готовы. Многие из них остались верны своему выбору и привычкам, поэтому в вопросе приобретения авто часто заглядываются на знакомые и понятные им бренды, где, несомненно, спасительным кругом выступает параллельный импорт.

Заставленные знакомыми марками парковки экс-дилеров премиум-брендов показывают, что если и есть какие-то ограничения в поставках, то упираются они исключительно в бюджет покупателя. Не меньше покупателей заинтересованы в таком продукте и сами дилеры, ведь именно на премиальных параллельных машинах им удается заработать свой кусок хлеба, поэтому пока есть спрос, будет и предложение.

Ранее "РГ" писала о том, что продажи новых авто в России в 2025 году выросли на 11%.