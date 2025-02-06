В какие фары разрешено ставить LED-лампы

На рынке автомобильных аксессуаров представлено большое количество светодиодных ламп. Однако не все разрешено использовать без последствий в виде штрафа.

Можно ли ставить LED-лампы? Законодательством России запрещена установка светодиодных ламп. Наказание за данное правонарушение представлено в виде штрафа в размере 500 рублей. Продавцы, которые выпускают большое количество таких моделей, закон не нарушают. Однако вся ответственность перекладывается на автовладельцев, которые решаются на самостоятельную установку.

Как же заводская LED-оптика? В случае со штатной светодиодной оптикой не предусматривается разборка и замена элементов внутри корпуса. Любая современная блок-фара запаивается и не предполагает наличие сменных деталей. Сами диоды напаяны на плату управления.

Установить представленые в продаже светодиодные лампы можно только в самые обычные блок-фары, которые отличаются сменными лампочками. Однако подобные модернизации не входят в рамки закона. Объясняется это тем, что такие лампочки приводят к ряду негативных факторов. Главный - ослепление других автомобилистов на встречном направлении.

Какое наказание предусматривается? Данное правонарушение представлено в статье 12.5 КоАП РФ. Кроме того, сотрудник ГИБДД имеет право сослаться на Техрегламент или правила ЕЭК ООН. Самая легкая мера наказания в данном случае - штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, владелец может лишиться права управления транспортным средством на срок до 1 года. Вместе с этим сотрудник ГИБДД конфискует имущество, которое не может быть использовано.

Исключения. Возможность установки светодиодной оптики все же есть. Однако предусматривается она только для той техники, которая не имеет допуск к дорогам общего пользования. К такой категории можно отнести снегоходы, скутеры и прочие средства передвижения.

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