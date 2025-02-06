Как бороться с автоподставщиками

Нередко на дороге встречаются водители, который занимаются автомобильными подставами, чтобы потребовать как можно больше денег от жертв. В Госавтоинспекции рассказали, как действовать в ситуациях с подобными подставами, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

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Зачастую аферисты, которые провоцируют столкновение, используют старые, но внешне «дорогие» Mercedes-Benz или BMW, чтобы потом требовать больше денег, якобы за повреждения элитной машины. Причем мошенник будет утверждать, что повреждения весомые и требуется серьезный ремонт.

В таких ситуациях, во-первых, водителя может спасти полис ОСАГО или каско. Тогда даже если попали в ловушку, ущерб покроют страховщики, а мошенники останутся ни с чем.

Однако главное правило борьбы со злоумышленниками, которое действует всегда, – заявить, что вы будете вызывать госавтоинспекторов и оформлять аварию официально. Тогда мошенники поймут, что им не удастся выманить с жертвы деньги. Они стараются как можно быстрее и больше заработать обманом, избегая юридических процессов. Таким образом, из-за нежелания оформлять ДТП, они могут оставят жертву в покое.