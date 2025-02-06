Что нельзя делать, если вас остановила ГАИ

ГАИ перечислила три ошибки водителей при остановке по требованию инспектора. Как правило, при проверке на дороге водители останавливаются чуть дальше инспектора Госавтоинспекции. Некоторые автолюбители начинают сдавать назад, пытаясь сократить расстояние, забывая, что это действие является нарушением правил дорожного движения.

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Штраф за движение задним ходом в неположенном месте составляет от 500 до 2 500 рублей (статья 12.14 КоАП) в зависимости от места нарушения — в городе размер взыскания меньше, чем за его пределами.

Ещё одной ошибкой в этой ситуации будет решение выйти из машины и самому подойти к инспектору, чтобы ему не идти лишние метры. На этот счёт есть правило, которое предписывает оставаться в машине и ждать инспектора. Тем более, на загруженной дороге такие действия водителя могут быть опасными.

Случается, инспектор ГАИ не идёт сразу к остановленной машине. В такой ситуации водитель может решить, что можно уезжать. Этого нельзя делать ни в коем случае, потому что данный факт будет расценен как неподчинение законному требованию полицейского. Нарушение попадает под статьи 12.25 или 19.3 КоАП (в зависимости от обстоятельств), что грозит штрафом от 500 до одной тысячи рублей. Кроме того, сотрудник ГАИ может объявить погоню.

Если так произошло, что водитель остановился далеко от инспектора, будет правильным оставаться в машине и дождаться, когда правоохранитель подойдёт сам. Ни в коем случае не подъезжать к нему задним ходом и не выходить из автомобиля без указания сотрудника ГАИ. По существующему регламенту МВД, инспектор обязан без промедления подойти к остановленной машине.