Как могут обмануть в шиномонтаже

Шесть самых частых способов обмана в шиномонтаже. Смена шин, ремонт проколов — не самые сложные операции, которые не требуют присутствия автовладельца. Но предупреждён — значит вооружён, как говорится в известной пословице. Дорогие новые шины лучше всего каким-то образом отметить, во избежание подмены. «Находчивые» мастера могут их придержать, заменив на бывшие в использовании.

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Случается, что при замене колеса мастер выявляет прокол и предъявляет его причину, например, саморез, и конечно же рекомендует залатать дефект. Это самый настоящий обман, когда мастер получит оплату за собственноручно испорченную шину. Доверять любые работы нужно проверенным сервисам, не будет лишним контроль процесса.

Недобросовестные мастера могут намеренно неправильно установить колесо. Опытный водитель быстро обратит внимание на проблему и вернётся в шиномонтаж для переделки работы. Начинающий водитель поедет в другое СТО, где заплатит ещё раз — за исправление проблемы. Не стоит выбрасывать чеки — они очень пригодятся в такой ситуации. Сервис, где некачественно оказали услугу, обязан переделать работу за свой счёт.

Перед приездом в шиномонтаж нужно поинтересоваться стоимостью услуг, чтобы в момент расчёта за оказанные услуги не оплатить «лишнего». Случается, что мастера могут завышать стоимость стандартных услуг.

На месте стоит узнать, какие материалы используются в работе, и при возможности выбрать качественные аналоги, которые продлят срок службы шин. Мастера могут делать ремонт дешёвыми материалами, оплату за которые возьмут по полной.

Сотрудники шиномонтажа могут специально не сообщать клиенту выявленные проблемы, чтобы он вернулся с более серьёзным дефектом. Чтобы этого не произошло, нужно периодически самостоятельно проверять состояние шин или обращаться к независимым экспертам.