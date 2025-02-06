Автоэксперт Трушкова объяснила, как избавиться от воды в бензобаке
Машина заводится с трудом? Двигатель троит, теряет мощность или внезапно глохнет? Причина может быть неожиданной - вода в топливном баке. Многие автолюбители даже не задумываются о её наличии, пока не сталкиваются с проблемами. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала "Российской газете", как избавить от воды в бензобаке.
Как вода проникает в бензобак автомобиля
Существует несколько способов, которыми вода проникает в систему. Так, это конденсат. Основной источник влаги - перепады температур. Например, тёплым днём воздух в баке содержит влагу, а ночью он охлаждается, и вода конденсируется на стенках.
Второе - плохой бензин. Если заправляться на сомнительных АЗС, можно нарваться на топливо с водой. Особенно это актуально для дизеля.
Третье - иногда вода может попасть во время мойки автомобиля, через вентиляционные клапаны.
Четвертое - это попадание воды из-за нарушения герметичности системы, поврежденная или плохо закрытая горловина, проведения ремонта на улице во время дождя и т.п. Но так бывает очень редко.
Как удалить воду из бензобака: 4 способа
Если проблема уже появилась, есть несколько способов избавиться от влаги:
- Первое - специальные присадки (добавки). Существует несколько видов топливных присадок, которые связывают воду и позволяют двигателю её "сжечь" без вреда. Идеально использовать их осенью, перед наступлением морозов.
- Второе - слив топлива. Если воды много (например, после заправки плохим топливом), лучше слить топливо через сливную пробку (если она есть) или сливать со снятием бака.
- Третье - сушка топливного бака. В сложных случаях бак снимают, промывают и сушат. Это крайняя мера, но иногда без неё не обойтись.
- Четвертое - Замена фильтров. Если вода прошла дальше, стоит заменить топливные фильтры - они первыми страдают от загрязнения", - отметила специалист.