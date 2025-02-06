Как избавиться от воды в бензобаке

Машина заводится с трудом? Двигатель троит, теряет мощность или внезапно глохнет? Причина может быть неожиданной - вода в топливном баке. Многие автолюбители даже не задумываются о её наличии, пока не сталкиваются с проблемами. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова рассказала "Российской газете", как избавить от воды в бензобаке.

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Как вода проникает в бензобак автомобиля

Существует несколько способов, которыми вода проникает в систему. Так, это конденсат. Основной источник влаги - перепады температур. Например, тёплым днём воздух в баке содержит влагу, а ночью он охлаждается, и вода конденсируется на стенках.

Второе - плохой бензин. Если заправляться на сомнительных АЗС, можно нарваться на топливо с водой. Особенно это актуально для дизеля.

Третье - иногда вода может попасть во время мойки автомобиля, через вентиляционные клапаны.

Четвертое - это попадание воды из-за нарушения герметичности системы, поврежденная или плохо закрытая горловина, проведения ремонта на улице во время дождя и т.п. Но так бывает очень редко.

Как удалить воду из бензобака: 4 способа

Если проблема уже появилась, есть несколько способов избавиться от влаги: