Что делать, если пришел налог за чужую машину

Юрист, член Ассоциации юристов России Константин Дацкевич в беседе с порталом "Автовзгляд" заявил, что в РФ набирает обороты новый вид мошенничества в сфере продаж автомобилей, в результате которого автомобилисты рискуют получить доплаты за продажу чужих автомобилей.

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По словам Дацкевича, жертвой новой преступной схемы может стать практически любой добропорядочный гражданин, так как очень часто персональные данные утекают в интернет.

Эксперт уверяет, что механизмы борьбы с подобным родом мошенничества весьма рабочие, поэтому паниковать в подобном случае не стоит.

Со слов специалиста, налог на продажу возникает не сразу, а в течение нескольких месяцев, поэтому у гражданина есть время в запасе, чтобы опротестовать несправедливое решение.

Человек, получивший из налоговой платежный документ о задолженности за продажу фиктивной машины, которой в базе ГАИ не было и которой он никогда лично не владел, может смело для начала идти в ГАИ. Или обратиться туда электронно. Гражданину в течение суток по виртуальному запросу, а в случае личного посещения в тот же день предоставят документ на официальном бланке, что указанный в платежном документе автомобиль никогда не был на него зарегистрирован, после чего с этой бумагой он может смело обращаться в налоговый орган и опротестовывать начисление.

В случае же, если все-таки фиктивную сделку оформили полноценно и человек оказался "насильно" вписан в ПТС, то тогда надо сразу обращаться с заявлением в отделение полиции и в регистрационный отдел ГИБДД. В первом случае - с заявлением, что это не его машина, а она оформлена на него незаконно. Во втором - он подает заявление на выдачу дубликата договора и ПТС.

После получения дубликатов документов, в которых будет поддельная подпись, можно обращаться в суд с иском о признании сделки ничтожной. В рамках такого разбирательства проводится почерковедческая экспертиза, которая легко дает понять, кому принадлежит подпись. Договор и ПТС на основании экспертизы признаются ничтожными, на этом все мучения заканчиваются, резюмировал эксперт.

Ранее "РГ" писала о том, что автовладельцев заставляют доплачивать утильсбор за иномарки.