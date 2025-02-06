Россиян начали штрафовать за покупку автомобилей у иностранцев за наличные. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет о 20–40% от всей суммы сделки.

« В с е м у в и н о й Ф Н С и 1 7 3 - Ф З « О в а л ю т н о м р е г у л и р о в а н и и и в а л ю т н о м к о н т р о л е » . К о р о т к о п р о з а к о н : е с л и у п р о д а в ц а н е т п а с п о р т а Р Ф , е м у н е л ь з я д а в а т ь н а л и ч н ы е р у б л и — м о г у т н а з н а ч и т ь н е м а л е н ь к у ю с у м м у ш т р а ф а з а п о к у п к у » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и к а н а л а .

Отмечается, что недавно жертвой стала владелица внедорожника из Москвы. Она купила Kia Sorento за 2,85 млн рублей у гражданина Киргизии за наличные и в итоге заплатила 855 тыс. рублей штрафа.

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что обратился в Минфин РФ с просьбой отказаться от этой практики, так как Россия входит в Единое таможенное пространство.

До этого автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что перед покупкой автомобиля с пробегом необходимо тщательно проверить его техническое состояние.

Нужны очень серьезные проверки технического состояния. Это может быть «промер» геометрии, оценка состояния толщиномером, чтобы посмотреть наличие кузовного ремонта, и проверка на состояние коррозии. Можно посмотреть ошибки двигателя, компрессию и провести другие диагностические испытания, сказал Попов.

Кроме того, он отметил, что нельзя доверять пробегу, указанному на одометре. Также не следует обращать внимание на свежие коврики в салоне и накладки на педали. Это один из способов обновить автомобиль перед продажей.

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