Legacy Overland завершила рестомод Toyota Land Cruiser 1977 года

Обычное обновление старого автомобиля – это новая краска, свежий комплект колес и чистый салон. Но для команды Legacy Overland этого недостаточно. Получив задачу восстановить и модернизировать Toyota Land Cruiser 1977 года, специалисты из Коннектикута полностью разобрали австралийскую модель и собрали ее заново.

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После удаления практически всех оригинальных деталей от автомобиля осталась только рама. Ее отреставрировали, отпескоструили, покрыли эпоксидной смолой и покрасили, прежде чем приступить к длительному процессу установки 4,5-литрового шестицилиндрового двигателя Toyota от FJ80 Land Cruiser. Мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и раздаточной коробкой.

Механические доработки на этом не закончились. Были установлены новые приводные валы, модернизированная система охлаждения с новым радиатором и современные тормозные диски спереди и сзади. Дорожный просвет увеличился на 63 мм благодаря листовым рессорам и амортизаторам Old Man Emu/ARB, что сделало FJ45 еще более проходимым в сложных условиях.

Экстерьер культового внедорожника окрашен в цвет Dune Beige, который идеально подходит для автомобиля такого типа. Внедорожник также получил 16-дюймовые стальные диски с хромированными колпаками ступиц и мягкий верх, сочетающийся с цветом кузова.

В салоне сохранили оригинальный руль и установили новые приборы от Dakota Digital. Также добавили современную аудиосистему, кондиционер и новые кожаные сиденья. Несмотря на то, что этому Land Cruiser почти 50 лет, он выглядит лучше, чем когда-либо, и наверняка принесет владельцу массу удовольствия.

Legacy Overland не раскрывает стоимость этой трансформации, но очевидно, что работа была недешевой. Однако, если вы можете позволить себе такой идеальный FJ45, то, скорее всего, оправдаете любые расходы на его реставрацию.