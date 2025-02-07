В Сеть выложили фото салона Volkswagen Teramont Pro

В Китае готовится к выпуску новый Volkswagen Teramont Pro. Внешность автомобиля рассекретили ещё осенью прошлого года благодаря открытой фотобазе Министерства промышленности КНР. Теперь "шпионам" удалось заглянуть в салон большого кроссовера.

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Teramont Pro обзавёлся "телевизором" - мультимедиа с диагональю около 16 дюймов. Через неё осуществляется управление всеми функциями автомобиля. На тоннеле больше нет селектора трансмиссии - его переместили на рулевую колонку, в основании - два слота с беспроводной зарядкой.

Салон - семиместный, второй ряд сидений имеет в том числе продольную регулировку.

Будет доступно два варианта дизайна обвеса: обычный и R-Line. Последнюю можно отличить по вставкам в переднем бампере, имитирующих воздухозаборники.

Версия Teramont Pro 450 TSI оснащена новым бензиновым двигателем объёмом 2.0 литра мощностью 272 л.с. Также кроссовер сохранит версию с младшим мотором на 220 л.с., пишут китайские СМИ. Останется ли в строю старший V6 с отдачей 299 л.с., неизвестно.

Цены на Volkswagen Teramont Pro первого поколения - 249-389 тысяч юаней (3,25-5,08 млн рублей).