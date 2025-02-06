Как доехать до заправки с пустым баком

Водителям рассказали, как доехать до АЗС с низким уровнем топлива в баке авто

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Многие водители сталкивались с ситуацией, когда топливо в бензобаке машины на исходе, а до ближайшей АЗС ехать несколько километров. Как в этом случае уменьшить расход топлива и добраться до заправки, рассказали эксперты издания Pravda.Ru.

Чтобы сэкономить остатки горючего, необходимо изменить стиль вождения и отключить ненужные системы. Речь идет о кондиционере, мультимедиа, подогреве сидений, а также зарядном устройстве для смартфона. Все эти опции увеличивают нагрузку на двигатель, как итог – топлива расходуется больше.

« П е р е й т и н а п л а в н ы й с т и л ь в о ж д е н и я , н у ж н о п о м н и т ь , ч т о р е з к и е у с к о р е н и я и т о р м о ж е н и я у в е л и ч и в а ю т р а с х о д б е н з и н а . З а б л а г о в р е м е н н о з а м е ч а т ь с в е т о ф о р ы и п е ш е х о д н ы е п е р е х о д ы , ч т о б ы и з б е г а т ь л и ш н и х о с т а н о в о к . Е с л и с в е т о ф о р с к о р о з а г о р и т с я з е л е н ы м , л у ч ш е с б р о с и т ь с к о р о с т ь , н о н е о с т а н а в л и в а т ь с я п о л н о с т ь ю и п л а в н о п р о д о л ж и т ь д в и ж е н и е б е з р е з к о г о р а з г о н а » , – с о в е т у ю т э к с п е р т ы .

Также следует на трассе поддерживать «круизную скорость» – на одинаковой скорости, без резких маневров расход топлива будет минимальным.

Таким образом, чтобы не остаться на трассе с пустым баком в автомобиле, важно избегать резких ускорений, отключать энергозатратные системы и двигаться плавно. Следуя этим советам, с минимальным количеством топлива можно дотянуть до ближайшей АЗС.