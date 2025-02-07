Что категорически нельзя делать с китайскими автомобилями

Российские водители по наитию продолжают эксплуатировать новинки из КНР по тем же канонам, что и советские автомобили или старые иномарки, подчас игнорируя инструкцию по эксплуатации, сообщает "Автозгляд".

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В качестве самого популярного примера человеческой халатности, по словам дилеров китайских брендов, является буксировка машин.

Подчас неопытные автомобилисты по незнанию простейшей процедуры могли навредить своим машинам - сломать пластмассовые элементы кузова, а того хуже и просто выдрать с "мясом" фары или бампер.

Всего этого можно было бы избежать, заглянув в инструкцию, которая идет вместе с машиной. В ней досконально объяснено, что дергать за крюк автомобиль противопоказано. Также нельзя заводить автомобиль с помощью буксировки. Буксировочную проушину машины можно использовать только на асфальте, при буксировке на небольшие расстояния и на скорости не более 40 км/ч.

В таком случае, как рассуждает портал, претензии подчас если и можно предъявить, то только самому себе за свою нерасторопность. Производитель всеми способами пытается предупредить будущих автомобилистов о последствиях, поэтому во имя продления срока службы очень важно основываться не на личных умозаключениях о эксплуатации, а в первую очередь тщательно изучать инструкции по эксплуатации автомобиля.

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