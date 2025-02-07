Когда пенсионеры могут не платить налог за машину

В Думе назвали условие для освобождения пенсионеров от уплаты транспортного налога. Депутат Государственной думы Никита Чаплин заявил, что российские пенсионеры могут получить освобождение от уплаты транспортного налога на свои машины, если мощность автомобиля не превышает 150 лошадиных сил.

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Данная льгота доступна во многих регионах, но конкретные условия зависят от решений, принятых на уровне субъектов Федерации, уточнил парламентарий. Для уточнения информации по условиям предоставления льготы нужно обратиться в местные органы власти или налоговую службу.

« В с л у ч а е с т р а н с п о р т н ы м н а л о г о о б л о ж е н и е м с к л а д ы в а е т с я н е о д н о з н а ч н а я с и т у а ц и я — р е г и о н а л ь н ы е в л а с т и с а м о с т о я т е л ь н о о п р е д е л я ю т р а з м е р л ь г о т и л и и х о т с у т с т в и е . О д н а к о в б о л ь ш и н с т в е с у б ъ е к т о в Р Ф п е н с и о н е р ы м о г у т р а с с ч и т ы в а т ь н а о с в о б о ж д е н и е о т у п л а т ы т р а н с п о р т н о г о н а л о г а п р и в л а д е н и и а в т о м о б и л е м м о щ н о с т ь ю д о 1 5 0 л о ш а д и н ы х с и л и л и н а с у щ е с т в е н н ы е с к и д к и п о е г о о п л а т е » , — п о д ч е р к н у л Чаплин.

Данная мера, по словам депутата, направлена на поддержку старшего поколения, для которого машина является необходимым средством обеспечения мобильности.

Накануне стало известно, что власти Зеленоградска Калининградской области полностью запретили движение арендованных электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в исторической части города. Таким образом, город стал первым в России, где законодательно утверждено такое решение.