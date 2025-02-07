Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов направил письмо премьеру России Михаилу Мишустину, предложив компенсировать многодетным семьям таможенную пошлину при ввозе на территорию РФ автомобиля. Об этом сообщает ТАСС.

« П р о ш у в а с р а с с м о т р е т ь в о п р о с к о м п е н с а ц и и о д и н р а з в п я т ь л е т з а с ч е т б ю д ж е т а т а м о ж е н н о й п о ш л и н ы и у т и л и з а ц и о н н о г о с б о р а , у п л а ч е н н ы х с е м ь е й п р и в в о з е а в т о т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а и з - з а р у б е ж а » , — г о в о р и т с я в д о к у м е н т е .

По мнению Леонова, сегодня многодетной семье купить в России вместительный, рационально укомплектованный автомобиль, рассчитанный на семь мест, практически невозможно.

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Он отметил, что такая семья может купить машину из ЕАЭС и других зарубежных стран.

« Р а з м е р т а м о ж е н н ы х п л а т е ж е й и у т и л и з а ц и о н н о г о с б о р а н а а в т о м о б и л и в н е к о т о р ы х с л у ч а я х м о ж е т д о с т и г а т ь о к о л о 5 0 % с т о и м о с т и а в т о т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а » , — у т в е р ж д а е т с я в п у б л и к а ц и и .

До этого управляющий партнер центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности «ПравоВЭД» Дмитрий Светлов сообщил, что при ввозе автомобиля в Россию таможня может отказать в принятии заявленной таможенной стоимости автомобиля.