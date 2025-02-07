Эксперт рассказал, что в итоге остановит рост цен на автомобили

Дмитрий Матвеев раскрыл логику развития российского авторынка

Эксперт объяснил логику развития российского авторынка
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Директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев поделился с «За рулем» своим взглядом на будущее российского авторынка, отметив, что несмотря на экономические вызовы, такие как укрепление доллара на отметке в 100 рублей, повышение ключевой ставки до 23% и увеличение утилизационного сбора с 1 января 2025 года, рынок всё «выдержит», и коллапса не будет.

По его словам, цены на автомобили не могут расти бесконечно, этот рост будут останавливать периодические падения спроса, однако небольшие повышения (до 15%) вполне вероятны. Коснется это и автомобилей китайских марок, которые официально поставляются в Россию — здесь рост составит до 10%.

Ожидается, что примерно такой же рост (до 10%) затронет и цены на новые отечественные автомобили.

Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат»:

Самым недоступным станет представительский сегмент, который сейчас везут по параллельному импорту. Рост цен на бюджетные авто будет более сдержанным. Рынок будет развиваться по аналогии с тем, как когда-то развивался рынок корейских автомобилей. В начале их не особо покупали в России, но позже они стали популярными и даже превзошли европейские марки. В сфере проката мы давно поняли, что Hyundai гораздо надежнее Volkswagen ресурс этой марки в 3 раза выше. Санкционные бренды уже возвращаются и демпингуют, но заметную долю рынка они себе вряд ли вернут, потому что предпочтения потребителей меняются. Например, за 4000 рублей в сутки наши клиенты лучше возьмут в прокат Geely Coolray, чем Volkswagen без камеры 360 и активного круиз контроля. Если у вас все еще есть старый, 5-7 летний «европеец», задумайтесь о том, чтобы выставить его на продажу, пока цена на него на вторичном рынке окончательно не упала.

Повышение цен на новые авто подстегнет спрос на подержанные машины, и цены на них тоже поползут вверх. А как поведут себя владельцы б/у авто, неизвестно. Кто-то выставит ТС на продажу, пока это выгодно, а кто-то отложит планы по замене машины на новую.

Эксперт также подчеркнул, что неопределенность в экономике уже влияет на поведение потребителей: с сентября прошлого года автосалоны наблюдают рост интереса со стороны покупателей, даже тех, кто ранее не планировал менять автомобиль. Этот спрос привел к тому, что автосалоны начали отменять специальные предложения.

«Если вам нужно авто сейчас, то не стоит откладывать покупку, ведь до конца 2025 года ценовые скидки вряд ли будут», отметил Матвеев.

Что касается автокредитования, то многие эксперты прогнозируют его падение в 2025 году, однако Матвеев считает, что автокредитование, как было, так и будет востребованным, потому что, как показывает практика, если человеку здесь и сейчас нужна машина, высокая ставка по кредиту его не остановит. Скорее всего, он приобретет машину на невыгодных условиях с надеждой на рефинансирование кредита в будущем, после смягчения регуляторной политики.

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Дмитрий Матвеев
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