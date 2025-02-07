Эксперт объяснил логику развития российского авторынка

Дмитрий Матвеев раскрыл логику развития российского авторынка

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Директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев поделился с «За рулем» своим взглядом на будущее российского авторынка, отметив, что несмотря на экономические вызовы, такие как укрепление доллара на отметке в 100 рублей, повышение ключевой ставки до 23% и увеличение утилизационного сбора с 1 января 2025 года, рынок всё «выдержит», и коллапса не будет.

По его словам, цены на автомобили не могут расти бесконечно, этот рост будут останавливать периодические падения спроса, однако небольшие повышения (до 15%) вполне вероятны. Коснется это и автомобилей китайских марок, которые официально поставляются в Россию — здесь рост составит до 10%.

Ожидается, что примерно такой же рост (до 10%) затронет и цены на новые отечественные автомобили.

Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат»:

– С а м ы м н е д о с т у п н ы м с т а н е т п р е д с т а в и т е л ь с к и й с е г м е н т , к о т о р ы й с е й ч а с в е з у т п о п а р а л л е л ь н о м у и м п о р т у . Р о с т ц е н н а б ю д ж е т н ы е а в т о б у д е т б о л е е с д е р ж а н н ы м . Р ы н о к б у д е т р а з в и в а т ь с я п о а н а л о г и и с т е м , к а к к о г д а - т о р а з в и в а л с я р ы н о к к о р е й с к и х а в т о м о б и л е й . В н а ч а л е и х н е о с о б о п о к у п а л и в Р о с с и и , н о п о з ж е о н и с т а л и п о п у л я р н ы м и и д а ж е п р е в з о ш л и е в р о п е й с к и е м а р к и . В с ф е р е п р о к а т а м ы д а в н о п о н я л и , ч т о H y u n d a i г о р а з д о н а д е ж н е е V o l k s w a g e n — р е с у р с э т о й м а р к и в 3 р а з а в ы ш е . С а н к ц и о н н ы е б р е н д ы у ж е в о з в р а щ а ю т с я и д е м п и н г у ю т , н о з а м е т н у ю д о л ю р ы н к а о н и с е б е в р я д л и в е р н у т , п о т о м у ч т о п р е д п о ч т е н и я п о т р е б и т е л е й м е н я ю т с я . Н а п р и м е р , з а 4 0 0 0 р у б л е й в с у т к и н а ш и к л и е н т ы л у ч ш е в о з ь м у т в п р о к а т G e e l y C o o l r a y , ч е м V o l k s w a g e n б е з к а м е р ы 3 6 0 и а к т и в н о г о к р у и з к о н т р о л я . Е с л и у в а с в с е е щ е е с т ь с т а р ы й , 5 - 7 л е т н и й « е в р о п е е ц » , з а д у м а й т е с ь о т о м , ч т о б ы в ы с т а в и т ь е г о н а п р о д а ж у , п о к а ц е н а н а н е г о н а в т о р и ч н о м р ы н к е о к о н ч а т е л ь н о н е у п а л а .

Повышение цен на новые авто подстегнет спрос на подержанные машины, и цены на них тоже поползут вверх. А как поведут себя владельцы б/у авто, неизвестно. Кто-то выставит ТС на продажу, пока это выгодно, а кто-то отложит планы по замене машины на новую.

Эксперт также подчеркнул, что неопределенность в экономике уже влияет на поведение потребителей: с сентября прошлого года автосалоны наблюдают рост интереса со стороны покупателей, даже тех, кто ранее не планировал менять автомобиль. Этот спрос привел к тому, что автосалоны начали отменять специальные предложения.

« Е с л и в а м н у ж н о а в т о с е й ч а с , т о н е с т о и т о т к л а д ы в а т ь п о к у п к у , в е д ь д о к о н ц а 2 0 2 5 г о д а ц е н о в ы е с к и д к и в р я д л и б у д у т » , — о т м е т и л М а т в е е в .

Что касается автокредитования, то многие эксперты прогнозируют его падение в 2025 году, однако Матвеев считает, что автокредитование, как было, так и будет востребованным, потому что, как показывает практика, если человеку здесь и сейчас нужна машина, высокая ставка по кредиту его не остановит. Скорее всего, он приобретет машину на невыгодных условиях с надеждой на рефинансирование кредита в будущем, после смягчения регуляторной политики.