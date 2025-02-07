Названы самые популярные б\у авто в январе

Специалисты сервиса "Авто.ру Бизнес", изучив объявления о продаже подержанных машин от частных продавцов, выяснили, по каким из них было наибольшее количество звонков в первые три дня публикации, сообщается в пресс-релизе, поступившим в "Российскую газету".

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Тройку лидерства возглавили Toyota RAV4 2021 года выпуска, Toyota Land Cruiser Prado 2019 года и BMW X7 2019 года.

При анализе учитывались предложения, соответствующие основным критериям ликвидного авто - оно должно быть не старше 7 лет, пробег не должен превышать 150 000 км, а количество владельцев в ПТС не должно быть больше трех. Также у автомобилей из подборки не должно быть более одного дорожно-транспортного происшествия и не более одного расчета ремонта.

Самым интересным для покупателей стало объявление о продаже внедорожника Toyota RAV4 2021 года выпуска с пробегом 78 000 километров. Продавец просил за свою машину 3 800 000 рублей. По объявлению в первые дни после подачи позвонили 69 раз.

Вторым популярным объявлением стала публикация Toyota Land Cruiser Prado 2019 года с небольшим пробегом в 35 000 километров и стоимостью 5 400 000 рублей. После подачи объявления владельцу позвонили 64 раза. Машина была реализована за два дня.

Замкнул тройку популярных предложений января BMW X7 2019 года выпуска. Машина провисела в продаже всего один день, за это время владельцу позвонили 49 заинтересованных лиц. Пробег кроссовера составлял 131 447 километров, а стоимость - 6 500 000 рублей.

Среди публикаций о продаже китайских автомобилей самыми популярными объявлениями, имевшими самый большой охват, были предложения по Geely Monjaro, Geely Coolray и Changan UNI-K. Среди отечественных моделей - Lada Vesta, Lada Largus и Lada Granta.

Большинство объявлений с высоким рейтингом по звонкам были опубликованы в Москве и Московской области - 59%. 33% пришлись на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Оставшиеся 8% разделили между собой Ставропольский край, Владимирская, Волгоградская и Свердловская области.