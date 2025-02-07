Раскрыта конструкция беспилотного тягача от «Яндекс»

«Авторевю» раскрыл конструкцию созданного ­«Яндексом» беспилотного тягача. К началу декабря Яндекс построил 12 тягачей-беспилотников, к началу 2025 года предполагалось довести число машин до 18 экземпляров. В ближайших планах компании значится запуск движения по главным платным магистралям страны — М4 «Дон», М11 «Нева» и М12 «Восток».

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Чтобы реализовать комплекс автопилотирования, российские инженеры установили 31 сенсор, включая 17 камер, 6 лидаров и 5 радаров, которым требуется специальная система очистки от снега, грязи и реагентов.

В состав системы очистки включены 120 метров гидропневмопроводки, 75 форсунок и 80-литровый бак для стеклоомывающей жидкости, чтобы время от времени очищать «органы зрения».

80 литров жидкости должно хватить, чтобы беспилотный тягач доехал от Москвы до Петербурга, так как иначе потребуются технические остановки, во время которых сенсоры будет протирать человек.

Между тем, Генпрокуратура проверит российский офис марки Shacman: об этом сообщает выгрузка данных из Федеральной государственной информационной системы «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий».