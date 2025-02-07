Поедет ли авто быстрее, если залить 98-й, а не 92-й

Директор департамента послепродажного обслуживании ГК АвтоСпецЦентр Игорь Серебряков рассказал, поедет ли машина быстрее, если залить 98-й бензин вместо 92-го.

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" Н е к о т о р ы е и с с л е д о в а н и я п о к а з ы в а ю т , ч т о и с п о л ь з о в а н и е б е н з и н а с б о л е е в ы с о к и м о к т а н о в ы м ч и с л о м м о ж е т п р и в е с т и к п р и р о с т у м о щ н о с т и п р и м е р н о н а 7 % и н е з н а ч и т е л ь н о м у у л у ч ш е н и ю т о п л и в н о й э к о н о м и ч н о с т и ( о к о л о 6 % ) . О д н а к о п р и м е н е н и е б е н з и н а с б о л е е в ы с о к и м о к т а н о в ы м ч и с л о м , ч е м р е к о м е н д о в а н о п р о и з в о д и т е л е м , м о ж е т н а н е с т и с е р ь е з н ы й в р е д с и л о в о м у а г р е г а т у . У к а з а н н о е о к т а н о в о е ч и с л о н е я в л я е т с я у н и в е р с а л ь н ы м п о к а з а т е л е м к а ч е с т в а б е н з и н а . Э т о в с е г о л и ш ь и н д е к с д е т о н а ц и о н н о й с т о й к о с т и т о п л и в а , х а р а к т е р и з у ю щ и й е г о с п о с о б н о с т ь п р о т и в о с т о я т ь с а м о в о с п л а м е н е н и ю п о д в о з д е й с т в и е м в ы с о к о й т е м п е р а т у р ы и д а в л е н и я в к а м е р е с г о р а н и я . Н и з к о е о к т а н о в о е ч и с л о с а м о п о с е б е н е о з н а ч а е т н и з к о г о к а ч е с т в а б е н з и н а . Т о п л и в о с м е н ь ш и м о к т а н о в ы м ч и с л о м м о ж е т б ы т ь в п о л н е к а ч е с т в е н н ы м , е с л и с о о т в е т с т в у е т т р е б о в а н и я м , з а я в л е н н ы м п р о и з в о д и т е л е м а в т о м о б и л я . В ы б о р о п т и м а л ь н о г о о к т а н о в о г о ч и с л а о п р е д е л я е т с я п р е ж д е в с е г о к о н с т р у к т и в н ы м и о с о б е н н о с т я м и д в и г а т е л я в н у т р е н н е г о с г о р а н и я . В а ж н о п о н и м а т ь , ч т о и з м е н е н и я в р а б о т е д в и г а т е л я , н а п р и м е р , н а х о л о с т о м х о д у , о б у с л о в л е н ы и з м е н е н и е м с о с т а в а с м е с и и у г л а о п е р е ж е н и я з а ж и г а н и я , о п т и м и з и р у е м ы х б л о к о м у п р а в л е н и я в з а в и с и м о с т и о т х а р а к т е р и с т и к т о п л и в а . И с п о л ь з о в а н и е б е н з и н а с б о л е е в ы с о к и м о к т а н о в ы м ч и с л о м , ч е м п р е д п и с а н о п р о и з в о д и т е л е м , м о ж е т п р и в е с т и к н е п о л н о м у с г о р а н и ю т о п л и в а . Э т о п р о и с х о д и т п о т о м у , ч т о т о п л и в о с б о л е е в ы с о к о й д е т о н а ц и о н н о й с т о й к о с т ь ю г о р и т м е д л е н н е е . Е с л и в р е м я г о р е н и я п р е в ы ш а е т в р е м я о т к р ы т и я в ы п у с к н ы х к л а п а н о в , н е с г о р е в ш е е т о п л и в о п о п а д а е т в в ы х л о п н у ю с и с т е м у , п р и в о д я к с н и ж е н и ю т о п л и в н о й э к о н о м и ч н о с т и и у в е л и ч е н и ю в ы б р о с о в в р е д н ы х в е щ е с т в . В ы с о к а я т е м п е р а т у р а , в о з н и к а ю щ а я п р и н е п о л н о м с г о р а н и и т о п л и в а , т а к ж е м о ж е т с п о с о б с т в о в а т ь п р е ж д е в р е м е н н о м у и з н о с у д в и г а т е л я . В ы б о р б е н з и н а д о л ж е н о с н о в ы в а т ь с я н а р е к о м е н д а ц и я х п р о и з в о д и т е л я а в т о м о б и л я . И с п о л ь з о в а н и е в ы с о к о о к т а н о в о г о б е н з и н а м о ж е т б ы т ь о п р а в д а н о л и ш ь в т е х с л у ч а я х , к о г д а э т о ч е т к о у к а з а н о в р у к о в о д с т в е п о э к с п л у а т а ц и и и п р и з в а н о о б е с п е ч и т ь о п т и м а л ь н у ю п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь д в и г а т е л я , у ч и т ы в а я е г о с п е ц и ф и ч е с к и е к о н с т р у к т и в н ы е о с о б е н н о с т и . Н е о б х о д и м о п о м н и т ь , ч т о к а ч е с т в е н н ы й б е н з и н , с о о т в е т с т в у ю щ и й р е к о м е н д у е м ы м х а р а к т е р и с т и к а м , г а р а н т и р у е т н а д е ж н у ю и э ф ф е к т и в н у ю р а б о т у д в и г а т е л я " , - о т м е ч а е т с п е ц и а л и с т .

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