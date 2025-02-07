Эксперт Серебряков объяснил, поедет ли авто быстрее, если залить 98-й, а не 92-й
Директор департамента послепродажного обслуживании ГК АвтоСпецЦентр Игорь Серебряков рассказал, поедет ли машина быстрее, если залить 98-й бензин вместо 92-го.
"Некоторые исследования показывают, что использование бензина с более высоким октановым числом может привести к приросту мощности примерно на 7% и незначительному улучшению топливной экономичности (около 6%). Однако применение бензина с более высоким октановым числом, чем рекомендовано производителем, может нанести серьезный вред силовому агрегату. Указанное октановое число не является универсальным показателем качества бензина. Это всего лишь индекс детонационной стойкости топлива, характеризующий его способность противостоять самовоспламенению под воздействием высокой температуры и давления в камере сгорания. Низкое октановое число само по себе не означает низкого качества бензина. Топливо с меньшим октановым числом может быть вполне качественным, если соответствует требованиям, заявленным производителем автомобиля. Выбор оптимального октанового числа определяется прежде всего конструктивными особенностями двигателя внутреннего сгорания. Важно понимать, что изменения в работе двигателя, например, на холостом ходу, обусловлены изменением состава смеси и угла опережения зажигания, оптимизируемых блоком управления в зависимости от характеристик топлива. Использование бензина с более высоким октановым числом, чем предписано производителем, может привести к неполному сгоранию топлива. Это происходит потому, что топливо с более высокой детонационной стойкостью горит медленнее. Если время горения превышает время открытия выпускных клапанов, несгоревшее топливо попадает в выхлопную систему, приводя к снижению топливной экономичности и увеличению выбросов вредных веществ. Высокая температура, возникающая при неполном сгорании топлива, также может способствовать преждевременному износу двигателя. Выбор бензина должен основываться на рекомендациях производителя автомобиля. Использование высокооктанового бензина может быть оправдано лишь в тех случаях, когда это четко указано в руководстве по эксплуатации и призвано обеспечить оптимальную производительность двигателя, учитывая его специфические конструктивные особенности. Необходимо помнить, что качественный бензин, соответствующий рекомендуемым характеристикам, гарантирует надежную и эффективную работу двигателя", - отмечает специалист.
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