В Татарстане заметно подешевели новые Jetta и "Москвичи"

Средние цены на новые автомобили в Татарстане в январе 2025 года остались практически неизменными по сравнению с январем 2024 года. Об этом "Реальному времени" сообщили аналитики "Авито Авто".

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По данным аналитиков, наиболее заметно подешевели новые автомобили марки Jetta — на 25%. На втором месте по снижению цен — автомобили "Москвич", средняя цена на которые снизилась на 20,3%. В тройку лидеров вошел Evolute (-13,4%), за ним следуют OMODA (-13,3%) и GAC (-9,1%).

Среди конкретных моделей наибольшее снижение цены зафиксировано у "Москвича 3" (-20,3%). Также значительно подешевели JAC JS3 (-17,9%), Lada Largus (-15,7%), OMODA S5 GT (-13,3%) и Chery Arrizo 8 (-13,1%).