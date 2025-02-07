Запчасти для японских и европейских иномарок резко выросли в цене

Руководитель продуктового маркетинга бренда Lecar Дмитрий Гусев в беседе "Известиям" заявил, что в ушедшем году был зафиксирован масштабный рост цен как на оригинальные, так и на аналоговые запчасти для авто европейских и японских брендов.

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Сильнее других рост затронул кузовные детали, оптику, электронику и сложные технически агрегаты, среди которых АКПП и двигатели, сообщил Гусев. По его словам, динамика цен достигла 30-50% за последний год. Главной причиной эксперт называет проблематичную логистическую цепочку поставок и нестабильный курс валют.

В то же время детали для китайских машин являются более доступными. Это связано в первую очередь с тем, что многие бренды продолжают официально работать на российском рынке. Однако и у азиатских запчастей заметен рост на некоторые позиции, особенно это касается оригинальных деталей (плюс 10-12%). Но это гораздо меньше, чем у европейских и японских брендов.

Задержки в поставках компонентов сохраняются особенно заметно среди брендов премиум-сегмента, таких как BMW, Mercedes-Benz, Volvo, а также Toyota, Nissan, Renault и Honda. Дольше всего приходится ждать редкие комплектующие и электронные модули.

Альтернативный импорт помог наполнить рынок запасных частей в России, однако неоднозначно отразился на ценах. Дополнительные объемы поставок деталей помогли снизить дефицит на рынке.

Ранее "РГ" писала о том, что стоимость ремонта китайских авто выросла до 20%.