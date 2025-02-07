Как бороться с самокатами в подъездах

Правила пожарной безопасности запрещают хранить электросамокаты в подъездах. Об этом «Газете.Ru» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

« П р е ж д е в с е г о , э л е к т р о с а м о к а т ы з а г р о м о ж д а ю т э в а к у а ц и о н н ы е в ы х о д ы и л е с т н и ч н ы е п р о л е т ы . С у ч е т о м т о г о , ч т о у э л е к т р о с а м о к а т о в н е н а д е ж н ы е б а т а р е и , в р я д л и м о ж н о г о в о р и т ь , ч т о о н и о т в е ч а ю т х а р а к т е р и с т и к а м п о б е з о п а с н о с т и » , — н а п о м н и л а д в о к а т .

По словам юриста, воздействовать на нарушителей нужно жильцам дома. Сначала следует предложить собственнику самоката добровольно убрать транспорт из подъезда. В случае отказа, необходимо перейти к мерам административного воздействия, которые приведут к наложению административных штрафов.

Для этого Воропаев рекомендовал подать жалобу в органы, которые надзирают за противопожарной безопасностью в подъездах, например, в управляющие компании, на которых возложена такая ответственность.

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