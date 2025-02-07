Как бороться с самокатами в подъездах

Правила пожарной безопасности запрещают хранить электросамокаты в подъездах. Об этом «Газете.Ru» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

«Прежде всего, электросамокаты загромождают эвакуационные выходы и лестничные пролеты. С учетом того, что у электросамокатов ненадежные батареи, вряд ли можно говорить, что они отвечают характеристикам по безопасности», напомнил адвокат.

По словам юриста, воздействовать на нарушителей нужно жильцам дома. Сначала следует предложить собственнику самоката добровольно убрать транспорт из подъезда. В случае отказа, необходимо перейти к мерам административного воздействия, которые приведут к наложению административных штрафов.

Для этого Воропаев рекомендовал подать жалобу в органы, которые надзирают за противопожарной безопасностью в подъездах, например, в управляющие компании, на которых возложена такая ответственность.

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