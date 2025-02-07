BAIC снизил цены на свои автомобили

Российский офис марки BAIC отменил прямые скидки, но снизил цены. С 17 января марка BAIC снизила цены на свои модели, объявив большие прямые скидки. Однако сейчас была проведена любопытная рокировка: прямые скидки отменены, но взамен переписаны основные ценники. При этом стоимость метанового седана BAIC U5 Plus CNG пока осталась прежней (и весьма выгодной) — 1 485 000 ₽.

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Актуальный расклад по моделям «поднебесного» бренда получается таким:

BAIC U5 Pluy. Было: 1 705 000 − 220 000 = 1 485 000 ₽. Стало: 1 555 000 ₽ без скидок.

BAIC X35. Было: 1 875 000 − 205 000 = 1 670 000 ₽. Стало: 1 764 000 ₽ без скидок.

BAIC X55. Было: 2 550 000 − 451 000 = 2 099 000 ₽. Стало: 2 204 000 ₽ без скидок.

BAIC X75. Было: 2 590 000 − 100 000 = 2 490 000 ₽. Стало 2 595 000 ₽ без скидок.

BAIC BJ40. Было: 3 875 000 − 320000 = 3 555 000 ₽. Стало: 3 650 000 ₽ без скидок.

При этом стоимость кроссовера BAIC X7 осталась неизменной — 1 990 000 рублей.

Завод «Автотор» начал выпуск дизельного BAIC BJ60 . Специально для модели на предприятии была разработана и изготовлена новая оснастка, оборудованы дополнительные участки линии и скорректировано программное обеспечение.