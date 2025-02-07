Как отличить хорошую машину с пробегом от плохой

Водителям рассказали, как найти авто в хорошем техническом состоянии на вторичке

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Выбор в пользу машины с пробегом в некоторых случаях грозит различными проблемами в будущем. Но если прислушаться к советам экспертов издания Pravda.Ru, на рынке можно найти вполне достояный вариант.

« П р и в ы б о р е п о д е р ж а н н о г о а в т о м о б и л я н е с т о и т з а ц и к л и в а т ь с я н а п р о б е г е , м е л к и х ц а р а п и н а х и л и д у б л и к а т е П Т С . К у д а в а ж н е е п р о в е р и т ь т е х н и ч е с к о е с о с т о я н и е и ю р и д и ч е с к у ю ч и с т о т у м а ш и н ы » , – п о д ч е р к и в а ю т э к с п е р т ы .

Мнение, что подержанные автомобили с большим пробегом сильно изношены и требуют частого ремонта, не всегда соответствует истине. Модели, которые хорошо обслуживали, способны проехать сотни тысяч километров без серьезных проблем. Самое главное – проверить техническое состояние.

На автомобиле с пробегом могут быть царапины и сколы на кузове, но это естественный износ, и это нормально. Незначительные дефекты не влияют на функционал силового агрегата и легко устраняются. Нужно оценивать состояние кузова в целом на наличие глубокой ржавчины или следов серьезных ДТП.

Некоторые покупатели опасаются дубликатов ПТС, но это не всегда связано с проблемами. Такое бывает, когда у транспортного средства было несколько владельцев или она использовалась в лизинге. Главное – проверить юридическую чистоту машины.