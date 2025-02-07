Названы преимущества кроссовера Chery Tiggo 4

«За рулем» рассказал о главном преимуществе кроссовера Chery Tiggo 4

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Природа настолько очистилась, что среди китайских кроссоверов с пробегом уже попадаются вполне достойные экземпляры, утверждает в новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев – и приводит подборку таковых. И даже среди них один стоит особняком – это Chery Tiggo 4.

В поисках кроссовера в возрасте 3-5 лет с пробегом 20-80 тысяч км и бюджетом 1,3–1,8 млн рублей эксперт советует не проходить мимо этого варианта. Tiggo 4 продают с 2019 года, сборка – Китай. Длина машины составляет 4298 мм, клиренс 171 мм, багажник 340 л. Привод только передний, но и цены на вторичке демократичные – от 1,2 млн рублей. В чем фишка?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Г л а в н о е с о к р о в и щ е – п р о с т о й и н а д е ж н ы й а т м о с ф е р н и к 1 . 5 ( 1 1 3 л . с . ) с ч у г у н н ы м б л о к о м , р а с п р е д е л е н н ы м в п р ы с к о м , ц е п н ы м п р и в о д о м Г Р М и р е с у р с о м п о д 4 0 0 т ы с я ч к м . И г и д р о к о м п е н с а т о р ы е с т ь . А л ь т е р н а т и в а – 2 . 0 ( 1 2 2 л . с . ) , н о а л ю м и н и е в ы й и с р е м е н н ы м п р и в о д о м Г Р М . О б а с о ч е т а ю т с я с м е х а н и ч е с к о й п я т и с т у п к о й и л и в а р и а т о р о м W L Y C V T 7 . С м а л а х о л ь н ы м м о т о р о м о н д о в о л ь н о ж и в у ч , н о п о с л е 1 2 0 – 1 5 0 т ы с я ч к м , с к о р е е в с е г о , п р и д е т с я м е н я т ь п о д ш и п н и к и к о н у с о в и ч т о - н и б у д ь е щ е . Л ю б и т е л я м д и н а м и к и – т у р б о 1 . 5 ( 1 4 7 л . с . ) в п а р е с с о б с т в е н н ы м р о б о т о м , с д е л а н н о м н а б а з е к о р о б к и G e t r a g 6 D C T 2 5 0 . Д в и г а т е л ь р о ж д е н и з о п и с а н н о г о в ы ш е а т м о с ф е р н и к а д о б а в л е н и е м т у р б и н ы . А р о б о т с д в у м я с у х и м и с ц е п л е н и я м и к а п р и з е н и п о с л е 5 0 т ы с я ч к м с п о с о б е н о т р а в и т ь ж и з н ь .

Эксперт отмечает, что коррозии Tiggo 4 противостоит неплохо – кроме капота и крыши.

Также владельцы сетуют на жестковатую подвеску и регулярные сбои различной электроники, а вот иных поломок немного. Вердикт: простая машина с хорошими моторами.