В РФ продают с большими скидками автомобили Kaiyi и SWM

Дилеры в России начали продавать с большими скидками автомобили Kaiyi и SWM

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Несмотря на локализацию производства в Калининграде, спрос на автомобили китайских брендов Kaiyi и SWM в России остается низким. После прекращения сотрудничества с дилерской сетью «Рольф» появились слухи о возможном уходе брендов с рынка.

Журналисты издания Autonews.ru изучили ситуацию в столичных автосалонах. В дилерских центрах Kaiyi сообщили, что спрос на автомобили есть, но на парковках все еще стоят нераспроданные экземпляры 2023 года. Самый дешевый кроссовер Kaiyi X3, который официально стоит 2,2 млн руб., у ряда дилеров отсутствует, а его модификация X3 Pro продается за 1,91 млн руб. при покупке в кредит и трейд-ин.

Что касается марки SWM, то все модели есть в продаже, включая SWM G01 стоимостью 1,74 млн руб. и 7-местный SWM G05 Pro за 1,78 млн руб. При этом отмечается, что предлагаются также тестовые машины с пробегом.

Также выяснилось, что у дилеров можно найти Kaiyi X3 стоимостью 1,65 млн руб.

Ранее «За рулем» перечислил модели и цены лучших из доступных китайских автомобилей в России.