Знак или разметка: что главнее для водителя

Дорожные знаки могут противоречить требованиям разметки. Эксперты рассказали, чем руководствоваться водителям в таких случаях.

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Противоречие знаков и разметки. Как правило, разметка дублирует или дополняет дорожные знаки. Однако на практике можно столкнуться с противоречием в требованиях: дорожный знак указывает на одно, а разметка - совершенно на другое. Как правило, такое бывает при проведении дорожных работ.

Временные обозначения вводятся и в том случае, если на дороге организовано одностороннее движение, выделена пешеходная зона или добавлены дополнительные ряды. Установкой знаков занимаются дорожные службы.

У кого приоритет? На дорогах встречаются не только постоянные, но и временные знаки. Аналогичное различие есть и у разметки. В обоих случаях временные обозначения можно считать приоритетными. Поэтому следовать водитель должен только их указаниям.

Как отличить временный знак? Главная особенность таких обозначений - цвет. В разделе 8 ПДД РФ указано, что временные знаки должны быть окрашены в желтый цвет или установлены на переносной стойке. Для временной разметки используется только оранжевый цвет в соответствии с разделом 1 приложения 2 ПДД РФ. Постоянная разметка может быть представлена в двух цветах - белом или желтом.

Временный знак. Всегда отличается от постоянных желтым фоном. В большинстве случаев для их установки используется переносная тренога. Однако временные знаки могут быть размещены и на других местах - заборе, столбе или дереве. Размещение никак не сказывается на приоритете.

Пример на дороге. Автомобилист передвигается по дороге и замечает на участке сразу 2 знака. На постоянном указано ограничение скорости 60 км/час, а на временном - 30 км/час. В таком случае водитель должен придерживаться требований временного знака, так как он имеет приоритет.

Нарушение требований знаков и разметки может повлечь за собой наказание. Ранее мы рассказывали, за что водителей будут штрафовать камеры в 2025 году.