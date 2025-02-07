Какие изменения были в ПДД с начала 2025 года

С начала 2025 года в Правила дорожного движения (ПДД) был внесен ряд изменений, направленных на повышение безопасности дорожного движения, адаптацию к современным технологиям и улучшение взаимодействия участников дорожного движения.

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Основные изменения коснулись регулирования использования транспортных средств с автономными системами управления, а также ужесточения требований к экологическим стандартам для автомобилей.

Введены новые правила для водителей, управляющих транспортными средствами с функциями автопилота. Теперь такие системы должны быть сертифицированы, а водители обязаны проходить специальное обучение для их использования. Кроме того, уточнены обязанности водителей в случае перехода управления с автопилота на ручное управление.

Также ужесточены требования к экологическим классам транспортных средств. В частности, введены ограничения на въезд в центральные части городов для автомобилей, не соответствующих установленным стандартам выбросов. Это связано с необходимостью снижения уровня загрязнения воздуха в крупных населенных пунктах.

Дополнительно внесены изменения, касающиеся использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких, как электросамокаты и гироскутеры. Теперь их владельцы обязаны соблюдать скоростной режим и использовать защитную экипировку в определенных зонах. В России с 2023 года СИМ приравнены к пешеходам, если их скорость до 25 км/ч. На проезжую часть выезд запрещен.

Эти изменения призваны сделать дорожное движение более безопасным и экологичным, а также адаптировать ПДД к современным реалиям и технологическим нормативам.

Ранее сообщали о том, что водителей, которые не соблюдают правила дорожного движения ждут новые наказания за нарушения.