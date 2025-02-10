Названы четыре минуса китайского кроссовера Dongfeng 580

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» рассказал о минусах подержанного китайского кроссовера Dongfeng 580.

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« Д в и г а т е л ь 1 . 8 – в а р и а ц и я м о т о р а Toyota 1ZZ-FE, полностью алюминиевый, склонен к масложору и отказам некоторых датчиков. Вариатор Punch VT3 у версии с мотором 1,5 л. не переносит пробуксовок и не особо надежный – в ремонт иногда попадал задолго до 50 тыс. километров», — сказал Зиновьев.

По словам эксперта, в самой простой версии есть бесключевой доступ, адаптивный круиз-контроль и ассистент парковки. Ходовые качества у машины достойные.

До этого Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

« М о т о р 1 . 6 л . – а т м о с ф е р н ы й , н о с н е п о с р е д с т в е н н ы м в п р ы с к о м . М а ш и н с М К П м а л о , б о л ь ш и н с т в о – с г и д р о а в т о м а т о м A i s i n T F - 7 3 S C , е г о о т н о с я т к ч и с л у н е у б и в а е м ы х . В о з м о ж н о , э т о л у ч ш и й д у э т в в ы б о р к е » , – о т м е т и л э к с п е р т .

По словам специалиста, до 80-100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее россиянам рассказали об особенностях кроссовера Jaecoo J8.