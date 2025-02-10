Почему автомобили Haval начали сбоить

Владельцы автомобилей Haval столкнулись с массовыми сбоями при аномально высоком атмосферном давлении из-за высокой точности установленных в них датчиков. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на автоэксперта, эксперта рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрия Попова.

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« Н а с а м о м д е л е н и к а к о й т р а г е д и и н е т в т о м , ч т о з а г о р е л о с ь C h e c k E n g i n e . М а ш и н а п р е д у п р е ж д а е т , ч т о с е й ч а с б у д е т н е с о в с е м т о ч н ы й в п р ы с к т о п л и в а и н е с о в с е м т о ч н а я д о з и р о в к а с и с т е м . Э т о с в я з а н о с т е м , ч т о д а т ч и к и о с о б е н н о т о ч н ы е с т о я т , и у н и х с т о я т к а к и е - т о у с т а н о в к и , к о т о р ы е н е п р е д п о л а г а ю т о ч е н ь в ы с о к и е д а в л е н и я » , — п р и в о д и т и з д а н и е с л о в а П о п о в а .

Эксперт заявил, что система управления двигателем автомобилей Haval оказалась не готова к аномально высоким значениям атмосферного давления, и столь высокая точность датчиков характерна только для машин Haval.

До этого стало известно, что владельцы автомобилей Haval Jolion столкнулись с массовым срабатыванием индикатора Check Engine, требующего диагностики двигателя. По предварительным данным, срабатывание индикатора вызвала ошибка датчика турбины.

Ранее стало известно, что на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, где выпускают автомобили Xcite, скопилось 10 тыс. нераспроданных машин.