Пошлины Трампа затронут 20 процентов авторынка США

Тарифы Трампа затронут 20 процентов американского авторынка. Новые 25-процентные пошлины, которые собирается ввести президент США Дональд Трамп в отношении продукции из Мексики и Канады, сильно повлияют на рынок. В прошлом году из этих стран импортировали в общей сложности около трех миллионов новых легковых автомобилей. Больше всего пострадают Volkswagen, Stellantis, Nissan и Honda, а также General Motors, говорят эксперты.

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В прошлом году в США было продано 16,1 миллиона новых легковых машин. Порядка 9,9 миллиона из них, или 61 процент, были выпущены в США. Остальное — импорт: около 2,2 миллиона привезли из Мексики (13,6 процента рынка), причем рост за год составил существенные 13 процентов.

Сильнее всего пошлины ударят по Volkswagen, который производит 44 процента продаваемых в США машин в Мексике. Тарифы вынудят повышать цены, что плохо скажется на продажах, так как мексиканские машины выступают в бюджетном сегменте, и их покупатели не могут позволить себе переплачивать. Возможно, Volkswagen придется перенести производство в США либо перенаправить поток машин из Мексики на другой рынок.

Также в зоне риска Stellantis: более 40 процентов машин концерна поступают в США из Мексики либо Канады. Nissan импортирует из Мексики более 30 процентов автомобилей, а Toyota возит из этих стран 25 процентов своей продукции.

Пострадает и американский гигант General Motors, который в 2024 году собрал 18 процентов автомобилей на мексиканских заводах.

Введение 25-процентных пошлин для Мексики и Канады и 10-процентных для Китая поставлено на паузу до начала марта. Аналитики полагают, что впоследствии Трамп введет пошлины на автомобили из Евросоюза.