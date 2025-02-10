КТМ анонсировала новую модель 390 Enduro R

Новая модель мотоцикла двойного назначения KTM 390 Enduro R приедет в Россию

© За рулем

Туристический байк KTM 1390 Super Adventure S Evo будет не единственной российской премьерой бренда в нынешнем году. Компания только что представила абсолютно новую модель, являющуюся спортивным мотоциклом двойного назначения – 390 Enduro R. В России этот байк появится во второй половине 2025 года.

В компании говорят, что модель отличается «исключительно легкой управляемостью и мощными характеристиками как на асфальте, так и на бездорожье». Утверждается, что байк хорошо чувствует себя хорошо и на автомагистралях, и на горных перевалах.

« Б л а г о д а р я с т а л ь н о й д в у х с е к ц и о н н о й ж е с т к о й р а м е р е ш е т ч а т о г о т и п а , к о м п а к т н о м у т о п л и в н о м у б а к у о б ъ е м о м 9 л и т р о в и у к о р о ч е н н о й к о н с т р у к ц и и к о р п у с а д а н н а я м о д е л ь и д е а л ь н о п о д о й д е т д л я б е з д о р о ж ь я . П о д р а м н и к к р е п и т с я б о л т а м и , ч т о г о р а з д о л у ч ш е п о д х о д и т д л я г р у н т о в о г о д о р о ж н о г о п о к р ы т и я , п о с к о л ь к у э т о о б л е г ч а е т р е м о н т и з а м е н у д е т а л е й » , – о т м е ч а е т п р е с с - с л у ж б а б р е н д а .

KTM 390 Enduro R, особенности:

Двигатель: одноцилиндровый КТМ LC4c, 399 куб.см, система впрыска Euro 5+;

Передняя подвеска: вилка с открытым картриджем диаметром 43 мм, регулировка жесткости (сжатия и отбоя) 30 щелчков;

Задняя подвеска: с регулировкой демпфирования амортизатора 20 щелчков, регулировка предварительного натяга пружины, легкий доступ;

Тормоза: передний диск 285 мм, задний диск 240 мм;

Колеса: 21" спереди, 18" сзади, грязевые шины Metzeler Karoo 4;

Панель приборов – новомодный TFT-дисплея 5", но ее постарались сделать максимально простой. Уже в базовой версии есть выбор режимов езды – для бездорожья можно отключить антипробуксовочную систему и ABS.

Также в комплекте – дерзкий характер и яркая внешность, что так ценят поклонники марки. Осталось дождаться более подробных технических характеристик, каких-то первых обзоров на модель, а также объявления цен и старта приема заказов в дилерских центрах сети «KTM Автодом», являющейся официальным дистрибьютором бренд в России.