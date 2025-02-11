Эксперты опровергли метеозависимость китайских машин

Атмосферное давление никак не влияет на эксплуатацию китайских машин. Рекордно высокое атмосферное давление в эти выходные стало причиной жалоб владельцев китайских Haval Jolion, Changan и JAC на некорректную работу датчика давления турбины, что привело к загоранию индикатора «Check Engine». Но автоэксперты Андрей Ломанов и Ян Хайцеэр заявили, что проблема не в атмосферном давлении и тем более его влиянии на работу машин.
«… некорректная работа датчика означает, что в автомобиле есть какая-то неисправность. Атмосферное давление практически не оказывает никакого влияния, если речь не идёт про горные площадки выше трёх-четырёх тысяч метров, как на Эльбрусе», — объясняет Ломанов.
По его словам, китайские автомобили не хуже европейских приспособлены к российской зиме, если только речь не про условия Крайнего Севера. Максимальный уверенный запуск производители гарантируют максимум до 30 градусов ниже нуля, говорит эксперт. У европейских производителей этот показатель составляет минус 24 градуса.
«Поэтому к «китайцам» тут нет каких-то претензий, это мировая система. На любой автомобиль погодные условия оказывают влияние, может сильно меняться влажность, проводимость тока. Бывают явления, которые могут повлиять на запуск двигателя. Обычно здесь виноват не производитель, автомобилист сам должен следить за состоянием машины», — уточнил специалист.
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр поддерживает коллегу и уточняет, что некорректная работа датчика давления турбины не является критической неисправностью. Он объяснил, что с такой проблемой автомобиль может работать, но без турбины. Это значит, что машина не сможет разгоняться и будет очень медленно ехать.
«За 30 лет моей работы в отрасли этот процесс не был связан с атмосферным давлением. Я не очень представляю, как это влияет на датчик давления турбины. Мне это кажется глупостью», — заключил Хайцеэр.