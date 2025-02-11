Эксперты опровергли метеозависимость китайских машин

Атмосферное давление никак не влияет на эксплуатацию китайских машин. Рекордно высокое атмосферное давление в эти выходные стало причиной жалоб владельцев китайских Haval Jolion, Changan и JAC на некорректную работу датчика давления турбины, что привело к загоранию индикатора «Check Engine». Но автоэксперты Андрей Ломанов и Ян Хайцеэр заявили, что проблема не в атмосферном давлении и тем более его влиянии на работу машин.

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« … н е к о р р е к т н а я р а б о т а д а т ч и к а о з н а ч а е т , ч т о в а в т о м о б и л е е с т ь к а к а я - т о н е и с п р а в н о с т ь . А т м о с ф е р н о е д а в л е н и е п р а к т и ч е с к и н е о к а з ы в а е т н и к а к о г о в л и я н и я , е с л и р е ч ь н е и д ё т п р о г о р н ы е п л о щ а д к и в ы ш е т р ё х - ч е т ы р ё х т ы с я ч м е т р о в , к а к н а Э л ь б р у с е » , — о б ъ я с н я е т Ломанов.

По его словам, китайские автомобили не хуже европейских приспособлены к российской зиме, если только речь не про условия Крайнего Севера. Максимальный уверенный запуск производители гарантируют максимум до 30 градусов ниже нуля, говорит эксперт. У европейских производителей этот показатель составляет минус 24 градуса.

« П о э т о м у к « к и т а й ц а м » т у т н е т к а к и х - т о п р е т е н з и й , э т о м и р о в а я с и с т е м а . Н а л ю б о й а в т о м о б и л ь п о г о д н ы е у с л о в и я о к а з ы в а ю т в л и я н и е , м о ж е т с и л ь н о м е н я т ь с я в л а ж н о с т ь , п р о в о д и м о с т ь т о к а . Б ы в а ю т я в л е н и я , к о т о р ы е м о г у т п о в л и я т ь н а з а п у с к д в и г а т е л я . О б ы ч н о з д е с ь в и н о в а т н е п р о и з в о д и т е л ь , а в т о м о б и л и с т с а м д о л ж е н с л е д и т ь з а с о с т о я н и е м м а ш и н ы » , — у т о ч н и л с п е ц и а л и с т .

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр поддерживает коллегу и уточняет, что некорректная работа датчика давления турбины не является критической неисправностью. Он объяснил, что с такой проблемой автомобиль может работать, но без турбины. Это значит, что машина не сможет разгоняться и будет очень медленно ехать.