АвтоВАЗ назвал минимальный ресурс двигателей Lada. В телеграм-канале «Поладим с Lada» записали интервью с главой управления проектирования силовых агрегатов Григорием Лычевым. Инженер АвтоВАЗа заявил, что минимальная конструктивная планка ресурса двигателей Lada — 220 тысяч километров, однако реальный ресурс зависит от множества факторов: условий эксплуатации, своевременного и качественного обслуживания, а также режимов работы двигателя.

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Продлить ресурс мотора можно, если не пренебрегать правилами, прописанными в руководстве по эксплуатации. До 2000 километров новому автомобилю необходима обкатка, зимой важно прогревать двигатель перед началом движения; не следует экономить на горюче-смазочных материалах, использовать непроверенное моторное масло и бензин.

Сильно снижают срок службы двигателя высокие обороты на непрогретом моторе, также сокращает ресурс несвоевременное обслуживание, когда фактический межсервисный интервал превышает рекомендуемый заводом-изготовителем. АвтоВАЗ предписывает менять масло раз в 15 тысяч километров: это средняя величина, выбранная как разумный компромисс между технической и финансовой стороной вопроса.

Также на заводе обратили внимание, что ресурс двигателей может сильно снижать тюнинг: с нестандартными деталями оценить надёжность невозможно. Интересно, что АвтоВАЗ ограничился общими рекомендациями для всех типов силовых агрегатов, хотя в гамме есть моторы разных конфигураций.