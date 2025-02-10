Jetour начнет продажи нового кроссовера 14 февраля

Бренд Jetour 14 февраля начнет продажи в Китае нового кроссовера Freedom с бензиновыми двигателями, сообщает CarNewsChina.

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« J e t o u r F r e e d o m т а к ж е м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь к а к б е н з и н о в ы й в а р и а н т п о д к л ю ч а е м о г о г и б р и д н о г о в н е д о р о ж н и к а J e t o u r S h a n h a i T 1 . О б е м о д е л и и м е ю т о д и н а к о в у ю ф о р м у и р а з м е р ы к у з о в а » , — о т м е ч а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Длина автомобиля — 4706 мм, колесная база — 2810 мм. Он получил модульные светодиодные фары, на крыше предусмотрены багажные рейлинги. Для Freedom предусмотрены два бензиновых двигателя: турбомотор 1.5 развивает максимальную мощность 181 л.с. и агрегатируется с семиступенчатой роботизированной трансмиссией, мотор 2.0 выдает 251 л.с. и сочетается с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом. Для машины предусмотрен полный привод.

Цены пока не объявлены, но предполагается, что Jetour Freedom будет стоить дешевле модели Traveler, поскольку позиционируется ниже нее в модельном ряду. Traveler, в свою очередь, оценивается минимум в 139,9 тыс. юаней (₽1,85 млн).

Ранее стало известно, что на заводе в Санкт-Петербурге скопилось 10 тыс. нераспроданных кроссоверов Xcite.