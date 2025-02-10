Сможет ли Bestune B70 заменить Skoda Octavia

Китайская марка FAW вывела на российский рынок обновленный лифтбек Bestune B70. Корреспондент "Российской газеты" одним из первых познакомился с автомобилем, который призван заменить у нас ушедшую Skoda Octavia.

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В 2022 году, когда зарубежные автопроизводители начали массовый исход с отечественного авторынка, именно китайские компании помогли россиянам не остаться без новых машин.

Одним из главных вопросов, который обсуждали многие, был дефицит седанов и лифтбеков. Так получилось, что марки из КНР сделали ставку именно на кроссоверы и внедорожники, что, конечно, понятно - у нас это до сих пор самый популярный сегмент. А вот про более компактные автомобили многие китайские марки забыли.

Впрочем, есть у наших соседей одна особенность - они быстро учатся. В итоге на нашем рынке появились Changan Alsvin, Chery Arrizo 8, BAIC U5 Plus, Jetta VA3, которые заполнили пустующую нишу. Не остался в стороне и FAW, который предложил россиянам Bestune B70. Сейчас до нас добралась и обновленная версия лифтбека.

Внешность модели выполнена в стиле кроссовера T90, который, к слову, стартовал на российском рынке совсем недавно - в январе. Переднюю часть B70 выделяет безрамочная решетка радиатора с горизонтальными ламелями, а фары объединяет светодиодная полоса. В задней части B70 можно отметить измененный элемент фонарей и бампер.

Рестайлинговый автомобиль теперь имеет размеры 4855 х 1840 х 1455 мм и колесную базу в 2800 мм, что на 45 мм больше, чем у предыдущей версии, представленной на российском рынке.

Внутреннее оформление получило несколько обновлений. На центральной консоли установлен единый блок с двумя дисплеями. Размер основного экрана составляет 12,3 дюйма, а цифровой панели приборов - 7 дюймов. Отдельный экран, отвечающий за климат-контроль, в новом лифтбеке убрали. Также изменился дизайн селектора коробки передач и на рулевом колесе появился новый логотип Bestune.

В мультимедийной системе доступен как Apple CarPlay и Android Auto, так и русский язык. Каких-то больших вопросов к ней нет - да, многие нужные клавиши "зашиты" в меню, где их приходится искать. Но это современные реалии, сейчас такое почти у всех.

Претензий к отделке салона нет - внутри приятный пластик, нет каких-то безумных азиатских решений.

Понравились передние сиденья, они с ярко выраженной боковой поддержкой и очень рельефные. За время теста ничего не затекло и не заболело. Отрадно, что у кресел длинная подушка - не все "китайцы" могут этим похвастаться.

Если говорить о зимних опциях, то в этом плане лифтбеку есть куда расти. Судите сами, обогрева лобового стекла нет, но есть обогрев заднего, подогрев передних сидений имеется, но он лишь одноступенчатый. И на этом все. Для автомобиля в топовой комплектации, конечно, маловато.

Сзади места довольно много. Правда, особых развлечений для пассажиров не предусмотрено: лишь дефлекторы, отсек для мелочи и разъем для зарядки. Есть также центральный подлокотник с подстаканниками. Жаль только, что он не очень глубокий, из-за чего не все бутылки уверенно помещаются.

Главное преимущество лифтбека - это, конечно, багажник. Именно поэтому Bestune B70 очень хочется сравнивать именно со Skoda Octavia, которая у нас уже официально не продается с 2022 года. А вовсе не с Toyota Camry или, например, с Lada Aura.

Грузовое отделение вмещает вполне солидные 440 литров, но до "Октавии" с ее 600 литрами не дотягивает. И дело не только в цифрах. Внутри - лишь специальные ниши для баклажек с незамерзайкой. Большого количества крючков, сеточек и прочих "умный решений" здесь ждать не стоит. Хотя в том же Китае концерн FAW активно сотрудничает с Volkswagen - у них даже есть совместное производство машин под маркой Jetta. И странно, что багажник открывается только с ключа или кнопкой на передней панели - на двери кнопки почему-то не оказалось.

Впрочем, это все мелкие придирки. Куда важнее то, как именно Bestune B70 ведет себя на дороге. Для комплектаций Enjoyment и Prestige отрядили двигатель объемом 1,5 литра мощностью 169 л.с. в паре с "роботом". Двухлитровый мотор мощностью 224 л.с. работает в паре с "автоматом" и предлагается в версиях Prestige и Master. И наш тест проходил в компании автомобиля в топовом исполнении.

И сразу хочется отметить довольно бодрый характер такой машины. В паспортные 7,9 секунды до "сотни" охотно верится. Так что 224 л.с. хватает за глаза, никаких проблем с обгонами на трассе у вас не будет, а про город и говорить нечего. Можно похвалить и автоматическую коробку Aisin, которая быстро и без подтупливаний перебирает шесть передач.

Неплохо "китаец" и рулится. Так, на высоких скоростях автомобиль держит заданную траекторию без намека на рыскания и раскачку. Тормозная динамика также хороша, левая педаль в равной степени чуткая и информативная.

С подвеской после обновления никаких изменений не произошло - у более простых B70 полузависимая балка сзади, а остальные версии укомплектованы многорычажкой. Автомобиль прекрасно справляется с мелкими неровностями и стыками, а вот о том, как он преодолевает серьезные ямы, сказать нечего. Дело в том, что дороги в Адлере и окрестностях до сих пор в идеальном состоянии. Так что найти плохое дорожное покрытие - тот еще квест.

Многим из коллег не понравилась шумоизоляция. Дескать, звуки отчетливо проникают в салон от шин (хотя на лифтбеках были липучки, а не шипованные покрышки), на скорости же вообще очень слышно ветер в зеркалах. Мне так не показалось, вся шумоизоляция соответствует классу автомобиля.

Вообще Bestune B70 оставил приятные впечатления. Это автомобиль без слабых мест, которые сразу же бросаются в глаза. Но самая главная проблема китайцев сейчас - это узнаваемость самого бренда, а не качество машин. Дело в том, что россияне на данный момент могут отличить (и не то не всегда) друг от друга лишь модели большой тройки. А FAW в нее, к сожалению, не входит. Так что главная задача для бренда - сделать так, чтобы бренд могли отличить от других марок, тогда и продажи должны пойти вверх.

Что касается стоимости, то цены на обновленный Bestune B70 лежат в диапазоне 2,5-2,7 млн рублей за версии с мотором 1,5 литра, купить B70 с двухлитровым двигателем можно за 3,1-3,25 млн рублей.