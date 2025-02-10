Предложение новых авто выросло на 50%

Эксперты Авито Авто проанализировали данные за январь 2025 года по предложению и ценам на новые автомобили, а также интерес пользователей платформы к этой категории автомобилей. Оказалось, что в сравнении с январем 2024 года интерес к новым машинам увеличился на 42,4%, а предложение на них – на 50,4%. При этом средняя цена1 осталась практически неизменной и составила 2 960 000 рублей.

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По данным Авито Авто, пользователи платформы в январе 2025 года были больше всего заинтересованы в новых автомобилях марок ВАЗ (LADA), HAVAL, Chery, Geely и Changan. При этом по сравнению с январем 2024 года интерес наиболее заметно вырос на ТС бренда HAVAL – в 2,2 раза. Лидером по динамике предложения среди марок из топ-5 стала ВАЗ (LADA): прирост числа объявлений составил 96%.

Среди моделей по доле в интересе пользователей платформы лидирует ВАЗ (LADA) Grantaс показателем 9,2%. На втором месте – еще одна модель этого же бренда – ВАЗ (LADA) Vesta (5,4%). Третью строку занял HAVAL Jolion (3,5%), четвертую – Москвич 3 (2,7%). Замыкает топ-5 ВАЗ (LADA) Niva Legend (2,6%). Лидером по динамике интереса за год среди топ-10 стал ВАЗ (LADA) Largus.

По количеству объявлений на платформе в январе 2025 года лидирует Chery Tiggo 7 Pro Max с долей 5,3%. В тройке лидеров также оказались OMODA C5 (5,2%) и ВАЗ (LADA) Granta (4,6%). По динамике на первом месте также оказался ВАЗ (LADA) Largus.