Названы пять авто, которые смогут проехать 400 тысяч без капремонта

Руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев рассказал "Российской газете", что при выборе автомобиля важным критерием становится ресурс его двигателя. Особенно ценятся модели, способные преодолеть рубеж в 400 000 километров без капитального ремонта. Он выделил эти машины.

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"Renault Logan, Sandero и Megane с двигателем K4M 1.6 16V демонстрируют впечатляющую долговечность. Этот мотор, появившийся в 1999 году, развивает мощность от 100 до 115 лошадиных сил. При заявленном производителем ресурсе в 250 000 километров двигатель способен преодолеть отметку в 400 000 километров при должном обслуживании. Двигатель неприхотлив к качеству топлива, имеет хороший запас прочности и остается полностью ремонтопригодным. Версии мощностью 110-115 л.с. оснащаются фазорегулятором на впускном распредвале. Среди особенностей обслуживания стоит отметить необходимость замены ремня ГРМ каждые 60 000 километров. Toyota RAV4 с двигателем 3ZR-FAE объемом 2.0 литра имеет мощность 148-158 лошадиных сил. При заводском ресурсе 270-300 тысяч километров владельцы отмечают возможность пробега до 380-420 тысяч километров при регулярном обслуживании. Двигатель оснащен системой фазорегуляции ValveMatic. Среди особенностей эксплуатации отмечается необходимость внимательного отношения к водяной помпе, ресурс которой составляет около 50 000 километров. Toyota Land Cruiser Prado с двигателем 1GR-FE 4.0 заслуженно считается одним из самых надежных в линейке производителя. Этот атмосферный бензиновый V6, запущенный в производство в 2002 году, производился не только в Японии, но и в США. С 2010 года конструкция была модернизирована: вместо резинового шланга в системе подачи масла к фазорегуляторам стали устанавливать алюминиевую трубку. При должном обслуживании двигатель способен пройти более 400 000 километров. Важно следить за чистотой системы охлаждения и каждые 70 000 километров проводить очистку дроссельной заслонки. Mitsubishi Lancer и Outlander с двигателем 4B11 объемом 2.0 литра, разработанным совместно с Kia в 2005 году, демонстрируют отличные показатели надежности. Этот мотор также устанавливался на автомобили Dodge, Jeep и Chrysler. При заводском ресурсе в 250 000 километров реальный пробег может превышать 350 000 километров. Двигатель не требователен к качеству моторного масла - при температуре выше -7 градусов допускается использование минеральных масел вязкостью 20W50. К особенностям обслуживания относится необходимость контроля состояния цепи ГРМ, которая может потребовать замены к 150 000 километрам пробега. Honda CR-V и Accord с двигателем R20A 2.0 литра, созданным в 2006 году, считаются одними из лучших в своем классе по экономичности и надежности. При правильном обслуживании и соблюдении рекомендаций по эксплуатации силовой агрегат может пройти 400 000 километров без капитального ремонта. Среди особенностей - требовательность к качеству топлива и необходимость периодической регулировки зазоров клапанов из-за отсутствия гидрокомпенсаторов. Использование качественного масла и регулярность его замены способны вдвое продлить срок службы мотора", - отметил специалист.

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