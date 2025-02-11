Сколько китайских авто подключились к «ЭРА-ГЛОНАСС»

2 миллиона китайских автомобилей подключились к «ЭРА-ГЛОНАСС»

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В России более 2 миллионов автомобилей китайских марок подключены к системе экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». Причем половина этого автопарка была зарегистрирована только в 2024 году. Первым автомобилем из Китая, подключенным к системе, стал Changan CS35 — это произошло восемь лет назад.

Лидером среди китайских брендов стал HAVAL — свыше 425 тысяч машин оборудованы системой SOS. Самая популярная модель — Haval Jolion, к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено более 166 тысяч таких автомобилей. В ТОП-3 также вошли Chery (18,7% от всех зарегистрированных авто) и Geely (12%).

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» стала обязательной для всех новых и импортируемых автомобилей в России с 2017 года. Она автоматически передает информацию о ДТП в экстренные службы и позволяет водителям самостоятельно вызвать помощь нажатием кнопки SOS.

С момента запуска системы было зафиксировано более 443 тысяч экстренных вызовов, требующих вмешательства спасателей. По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, «ЭРА-ГЛОНАСС» помогает соблюдать правило «золотого часа» в медицине катастроф: помощь, оказанная в первые 60 минут после аварии, значительно увеличивает шансы на спасение жизни и минимизацию последствий травм.