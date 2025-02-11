Сколько можно ездить на авто по договору купли-продажи

При покупке или продаже автомобиля важно понимать, сколько времени можно ездить на машине по договору купли-продажи (ДКП) до оформления всех необходимых документов в ГИБДД.

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Договор купли-продажи автомобиля является основным документом, подтверждающим переход права собственности. Однако сам по себе ДКП не дает права на управление автомобилем без регистрации в ГИБДД.

Для покупателя. После подписания ДКП новый владелец обязан зарегистрировать автомобиль на себя в течение 10 дней (согласно п. 6 ст. 15 Федерального закона "О государственной регистрации транспортных средств"). В этот период можно ездить на автомобиле, но только при наличии подписанного договора и действующего полиса ОСАГО.

Для продавца. После подписания ДКП продавец больше не имеет права управлять автомобилем, так как он уже не является собственником.

Можно ли ездить без регистрации в ГИБДД? Да, но с ограничениями:

У вас должен быть подписанный ДКП.

Действующий полис ОСАГО (на имя нового владельца).

Технический паспорт (ПТС) с отметкой о новом владельце.

Если эти условия соблюдены, вы можете ездить на автомобиле в течение 10 дней после покупки. Однако после истечения этого срока необходимо зарегистрировать автомобиль в ГИБДД, иначе можно получить штраф.

Штрафы за нарушение сроков регистрации. Если вы не зарегистрировали автомобиль в течение 10 дней, это считается административным нарушением.

Штрафы:

Для физических лиц: от 1 500 до 2 000 рублей (ст. 19.22 КоАП РФ).

Для должностных лиц: от 2 000 до 3 500 рублей.

Для юридических лиц: от 5 000 до 10 000 рублей.

Кроме того, если вы управляете автомобилем без регистрации, инспектор ГИБДД может наложить дополнительный штраф за отсутствие регистрации (ст. 12.1 КоАП РФ) — 500 рублей или предупреждение.

Страховка ОСАГО. После подписания ДКП новый владелец должен оформить полис ОСАГО на свое имя. Без этого ездить на автомобиле нельзя. Если полис оформлен на предыдущего владельца, он недействителен для нового собственника.

Рекомендации. Не затягивайте с регистрацией автомобиля в ГИБДД. Убедитесь, что все документы (ДКП, ПТС, ОСАГО) оформлены правильно. Если вы продали автомобиль, снимите его с учета в ГИБДД, чтобы избежать проблем в будущем.

Ездить на автомобиле по договору купли-продажи можно только в течение 10 дней после сделки. После этого необходимо зарегистрировать автомобиль в ГИБДД. Соблюдение сроков и правил поможет избежать штрафов и юридических проблем.

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