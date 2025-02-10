В России выросло производство шин

По итогам 2024 года суммарные объемы производства шин для легковых автомобилей в России выросло на 13 процентов в сравнении с показателем за 2023-й и достигло отметки в 34,6 миллиона штук. Об этом «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный знак»).

В России выросло производство шин
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За отчетный период прирост продемонстрировал выпуск всех видов автомобильных шин. Так, производство летних за 12 месяцев увеличилось на 21,4 процента, до 14,67 миллиона штук, зимних ошипованных — на 8 процентов, до 12,83 миллиона, а внесезонных — на 11,4 процента, до 1,37 миллиона.

В ЦРПТ отметили, что выпуск шин в России в прошлом году продемонстрировал лучший результат с 2022-го. Подобной динамике способствовали увеличение производственных мощностей и стабильно высокий спрос. В компании «Кордиант» заявили о стабилизации ситуации на внутреннем рынке после спада в 2022 и 2023 годах в связи с уходом иностранных производителей.

«Заводы нашли новых собственников и почти все перезапустились», резюмировали эксперты.

Вместе с производством шин росли и продажи автомобильной резины. Так, в сентябре-ноябре 2024-го реализация этой продукции в России увеличилась до 67,5 миллиарда рублей в денежном выражении. Продажи зимней и всесезонной резины выросли на 19,7 процента год к году. Аналитики связали подобную динамику с постепенным восстановлением внутреннего рынка, подорожанием шин и ростом продаж новых автомобилей.

Автоэксперт
Коммерсант