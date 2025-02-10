Какие автомобили в РФ обслуживать дешевле всего

Эксперты международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service проанализировали стоимость обслуживания автомобилей различных марок за 2024 год. Специалисты сгруппировали автомобильные марки по странам, чтобы понять, как изменилась за год цена облуживания популярных "японцев", "немцев", "французов", отечественных и других машин. Всего в исследовании, которое оказалось в распоряжении "Российской газеты", проанализировано более 928 тысяч заказ-нарядов за 2024 год.

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Какие автомобили ремонтировали чаще?

Чаще всего в прошедшем 2024 году, как и годом ранее, на станциях сети обслуживались японские автомобили. На втором месте по частоте машинозаездов - корейские марки. Далее идут немецкие и российские марки. Последними в топ-5 по числу визитов - американские марки авто.

Китайские автомобили заняли шестое место, поднявшись на одну ступень за год и опередив чешский автопром по числу заказ-нарядов. Всего за прошедший 2024 год китайские авто посетили СТО более 31 тыс. раз, машинозаездов стало на 11% больше, чем годом ранее. При этом доля китайских авто в структуре всех машинозаездов все еще небольшая - в 2024 году она составила 3,4%.

Сколько стоит обслуживание автомобилей?

Стоимость обслуживания автомобилей абсолютно всех марок выросла в 2024 году. Однако средние чеки за обслуживание и ремонт немецких, китайских, японских и отечественных автомобилей существенно отличаются. При группировке брендов автомобилей по странам аналитики сети Fit Service выявили и различную динамику в изменениях цен.

Самыми дорогими в обслуживании в 2024 году, как и год назад, стали английские автомобили. Средний чек за их ремонт составляет 14 470 рублей. На втором месте - итальянские автомобили (13 529 рублей), а замыкают тройку лидеров по объему затрат автобренды из Германии (12 305 рубля). В прошлом году последними в топ-3 были марки из США, но в 2024 году они переместились сразу на пятое место, уступив позиции немецкому и шведскому автопрому.

Самые "народные" - японские марки - остались на четвертом месте с конца. То есть они близки к тройке самых экономичных по стоимости обслуживания. Средний чек ремонта японских автобрендов составляет 10 120 рублей.

В топ-3 самых бюджетных по содержанию вошли российские (9 928 рублей), корейские (9 608 рублей) и китайские автомобили (8 827 рублей).

" П о с т е п е н н о с т р у к т у р а р о с с и й с к о г о а в т о п а р к а м е н я е т с я , м е д л е н н о , н о в с е ж е н о в ы е б р е н д ы з а м е щ а ю т д а в н о п р и в ы ч н ы е н а м м а р к и а в т о м о б и л е й . З а г о д и з м е н и л о с ь и о т н о ш е н и е а в т о в л а д е л ь ц е в к с в о и м а в т о . Р о с т с р е д н и х ч е к о в о б у с л о в л е н н е с т о л ь к о р о с т о м с т о и м о с т и у с л у г и з а п ч а с т е й ( о н б ы л н е в ы с о к и м ) , с к о л ь к о о б ъ е м о м р е м о н т н ы х р а б о т , и х с л о ж н о с т ь ю и у в е л и ч е н и е м ч и с л а н е о б х о д и м ы х з а п ч а с т е й д л я т а к о г о р е м о н т а . И н т е р е с н о п е р е м е щ е н и е н е м е ц к и х м а р о к с р а з у н а д в е п о з и ц и и в в е р х в р е й т и н г е с р е д н и х ч е к о в . М о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , ч т о в л а д е л ь ц ы т р а д и ц и о н н о " к р е п к и х " , н а д е ж н ы х н е м е ц к и х а в т о о т к л а д ы в а л и с е р ь е з н ы е р е м о н т ы в н е с т а б и л ь н о м 2 0 2 3 г о д у и п р и с т у п и л и к н и м в 2 0 2 4 в п о л н о м о б ъ е м е . Т е п е р ь в с е р е д и н е н а ш е г о р е й т и н г а о к а з а л и с ь а м е р и к а н с к и е , ф р а н ц у з с к и е и ч е ш с к и е м а р к и . К и т а й с к и е м а р к и , к а к и в п р о ш л о м г о д у , о к а з а л и с ь с а м ы м и э к о н о м и ч н ы м и . Н о э т о в н о в ь о б ъ я с н я е т с я н о в и з н о й д а н н о г о а в т о п а р к а , а н е о т с у т с т в и е м п о л о м о к " , - к о м м е н т и р у е т Т а т ь я н а О в ч и н н и к о в а , д и р е к т о р м е ж д у н а р о д н о й ф р а н ч а й з и н г о в о й с е т и а в т о с е р в и с о в F i t S e r v i c e .

Значительнее всего за год изменилась цена обслуживания английских (+38%), чешских (+33%) и немецких автомобилей (+28%). Меньше всего выросли средние чеки китайских и шведских марок.