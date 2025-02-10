Катастрофическое сокращение производства машин в Европе, проявившееся на фоне курса политиков ЕС на полный отказ от классического вида двигателей внутреннего сгорания, не пошло на благо зеленой повестке, рассуждает портал "Автовзгляд".

На фоне закрытия заводов и закручивания экологических гаек, объемы продаж электромобилей тоже не выросли и продолжают отставать от прогнозов аналитиков. А непробиваемые "оптимисты" из правящих европейских партий уповают на абсолютно правильно выбранный вектор своей политики. Так, на днях глава Ассоциации производителей электрокаров E-Mobility Europe Крис Херон утверждал, что властям ЕС необходимо продолжать курс на ужесточение "зеленой" повестки. Эта якобы благая цель возобновит государственную поддержку рынка комплектующих для электромобилей, что повысит продажи электрокаров.

Нелегко не только автомобильному рынку, но и самим автогигантам. Ведь им в новых реалиях, согласно нормам и правилам, уже в 2025 году грозят нешуточные штрафы в размере до 15 миллиардов евро за превышение норм выбросов. А больше половины этих штрафов придется платить компании Volkswagen. На этом фоне концернам подчас приходится выбирать не самое приятное решение - урезать производство классических машин и делать скидки на "электрички".

Впрочем, тенденция неприятия экологической повестки появилась далеко не вчера. Обвал спроса на "электрички" наметился около года назад, когда разом кончились все субсидии и поддержки за выбор подобных типов транспортных средств. В одной только Германии продажи сразу рухнули на 30,6%. Схожая картина была и в других странах.

Со слов доцента департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петра Арефьева, даже если "зеленая" повестка одержит верх в Европе, она станет разорительной и для самих европейцев. Предложим, что жители европейского материка вдруг массово пересядут на электромобили, это неизбежно приведет к увеличению потребления электроэнергии на 20%, полагает Арефьев. А с учетом того, что стоимость электроэнергии в ЕС за предыдущие годы уже кратно выросла, такой переход на электромобили обойдется экономике Европы очень дорого.

Ранее "РГ" писала о том, что компания Porsche возвращается к производству классических ДВС.