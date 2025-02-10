С 2019 года средняя цена автомобиля выросла вдвое

«Автостат»: средняя цена нового автомобиля составила 3,12 млн рублей. Как уточняют аналитики, средневзвешенная цена новой легковушки рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен, а также объёмов продаж внутри каждой модели.

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В 2019 году средневзвешенная цена составляла 1,57 млн рублей, а по итогам 2024-го достигла 3,12, то есть выросла вдвое — такие данные привели эксперты агентства «Автостат».

Динамика по годам такова: в 2020 году средневзвешенная цена увеличилась на 7%, в 2021-м — на 18%, в 2022-м — на 20%, в 2023-м — на 24%, а в 2024-м — на 6%.

Логично предположить, что 2025-й поставит новый рекорд: как минимум потому, что российские власти вновь подняли ставку утильсбора, который прямым образом влияет на стоимость техники.

Ставки, переплата, ежемесячный платеж выглядят довольно пугающе, а если к этому добавить ещё и не маленький первоначальный взнос, то впору задуматься о разумности такого приобретения.

Тем не менее, выход есть! И не один. Есть несколько финансовых инструментов, которые всё-таки позволят приобрести автомобиль. Не дёшево, но не так болезненно.