Эксперт рассказал о минусах Tank 300 спустя 30 тысяч км

На длительном тест-драйве "За рулём" находится внедорожник Tank 300. Эксперт журнала Никита Гудков выделил несколько недостатков модели, которые он выявил спустя 30 тысяч километров.

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Покупая рамный внедорожник, стоит предполагать, что его содержание обойдётся в копеечку. Во-первых, расход топлива - не менее 12 л/100 км по шоссе. Во-вторых, цены на техобслуживание: ТО‑2 стоило почти 30 тысяч рублей, а ТО‑3 с заменой масел в раздатке и редукторах обойдётся в 42 тысячи рублей.

Также специалист отметил неудобство подножки, которая постоянно в грязи, малый объём багажника, который ко всему не имеет шторки, малый ход передней подвески при езде на пересечённой местности на большой скорости, глюки электроники.

Однако это не означает, что Tank 300, имея недостатки, некоторые из которых всё же больше субъективны, является плохим автомобилем.

Гудков отмечает, что у "трёхсотого" оригинальный дизайн, рамная конструкция, хороший внедорожный потенциал, а едет он "лучше абсолютного большинства японских "рамников": динамично, точно и тихо".